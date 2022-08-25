Антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН

Менее трети стран ООН поддержали заявление по конфликту в Украине с критикой действий России, сообщают информационные агентства.

Текст заявления зачитал постпред Украины при ООН Сергей Кислица. В документе содержится призыв к РФ немедленно прекратить специальную военную операцию. Кислица перечислил поддержавшие заявление страны. Их оказалось лишь 58 из 193 государств, которые входят в ООН. В частности, заявление поддержали страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки, передает ТАСС.

Напомним, посольство РФ в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции РФ не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».

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