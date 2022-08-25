Германия признала «абсолютный дефицит» вооружений

Бундесвер столкнулся с «абсолютныы дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани», сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Бербок заявила, что по этой «тонкой грани» Германия шла «неделями и месяцами». Берлин «хочет поддержать» Киев «в военном отношении всем, что есть» у Германии, но сама Германия испытывает «абсолютный дефицит собственных запасов», передает ТАСС.

В связи с этим Германия создала специальный фонд для вооруженных сил в размере 100 млрд евро, а «военная промышленность должна специально производить материалы для Украины». Однако, как указывал канцлер Германии Олаф Шольц, речь идет не только о «следующих нескольких месяцах, но и с перспективой на следующие несколько лет». Бербок отметила, что ФРГ продолжит военную поддержку Украины.

Она не исключила, что конфликт в Украине продолжится в 2023 году. По ее словам, требуются быстрые дополнительные поставки вооружений Киеву осенью и зимой, необходимо «оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу». «И именно поэтому Шольц объявил о дальнейших поставках на 2023 год», – сказала она.

Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.

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