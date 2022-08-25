 

Экс-глава МИД Германии – Запад теряет поддержку в украинском вопросе

25.08.2022, 2:55, Разное
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На фоне роста инфляции и цен на энергию позиция Запада по Украине уже не пользуется такой популярностью в мире, как раньше, заявил в интервью ZDF экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль. По его словам, всё больше стран винят в происходящем США и Европу, в частности ФРГ, которая скупает всё, что есть на энергетическом рынке. Чтобы решить эту проблему, нужно помогать этим государствам, советует немецкий политик.

Что в политическом или военном плане может, должна сделать Германия, возможно, Европа, о чём они ещё не подумали? У Вас есть идеи?

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ, экс-глава МИД Германии: Меня заботит другая сфера, в которой мы, возможно, делаем слишком мало. На земле много стран, особенно на глобальном Юге, которые относятся к боевым действиям (на Украине. — ИноТВ) не так, как мы. Они видят в них не агрессию России, а своего рода опосредованную войну между двумя старыми империалистами: США и Россией. «А мы от этого страдаем», — говорят они. У них наблюдается взрывной рост цен на энергию, в том числе и потому, что Германия, будучи богатой страной, скупает на энергетическом рынке всё, что там есть. Это вызывает рост цен, а эти страны загоняет в бедность. Возникают продовольственные кризисы.

Нам нужно больше помогать этим странам, иначе мы проиграем в споре по вопросу: «Кто же в действительности виноват?» В конце концов многие будут смотреть на нас и американцев и будут винить нас в этих боевых действиях не меньше, чем русских. Это неправда, но эта точка зрения становится всё более популярной. И решить проблему получится, только если мы будем больше помогать этим странам. В этом самый большой пробел, который я вижу. Я не думаю, что, если бы сегодня мы провели голосование в Организации Объединённых Наций, на нашей стороне снова бы выступили 144 страны.

Вы, конечно же, говорите о Южно-Африканской Республике и других странах в регионе, и в первую очередь об их политическом руководстве. У нас здесь, в Германии, всё определённо по-другому. У немецкого правительства абсолютно чёткая линия, но на фоне роста инфляции и цен на энергию население у нас испытывает всё большее недовольство. Возникла угроза протестов осенью. Всё больше людей задаются вопросом: «Не слишком ли высока цена, которую Германия платит за эти боевые действия?» Другие же требуют ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Как Вы к этому относитесь?

ЗИГМАР ГАБРИЭЛЬ: Я представляю себе, что в Германии много людей, которые с невероятным беспокойством смотрят в будущее, ведь из-за увеличения цен на энергию в три-четыре раза люди и со средним достатком оказываются на грани своих возможностей. Я думаю, это правильно, что немецкое правительство принимает все возможные меры для того, чтобы сдержать взрывной рост цен. Это, пожалуй, самое главное, чем сейчас должны заниматься политики для того, чтобы общество не раскололось. Запуск «Северного потока — 2» в конечном итоге станет тяжёлой катастрофой для Европы, в первую очередь потому, что восточные европейцы обвинят немцев в том, что, начав торговлю с русскими, мы якобы нанесли украинцам удар в спину.

Можно сделать кое-что другое. Ведь газ простаивает. Назад в Россию его не вернуть. Он находится в трубе в Лубмине. А если РФ не будет выполнять свои обязательства по договору перед Германией — а она сейчас этого не делает, приводя различные надуманные аргументы относительно того, почему поставки газа через «Северный поток» невозможны, — можно задуматься над тем, не стоит ли европейцам совместно конфисковать газ, который находится в этой трубе, и подать иск против РФ за невыполнение условий договора. Но я не думаю, что можно просто запустить «Северный поток — 2» и вести себя так, как будто ничего не произошло.

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.


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