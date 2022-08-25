 

ТПУ “Окружная” откроют к началу 2023 года

25.08.2022, 2:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На ТПУ организую комфортные пересадки, что значительно упростит для пассажиров смену маршрута. Сейчас станции МЦК и МЦД-1 интегрированы на 88%, в то же время продолжается строительство второго вестибюля станции метро “Окружная”.

Переход между метро, МЦК и МЦД будет организован по принципу “сухие ноги”. Пассажирам не нужно будет выходить на улицу, чтобы сменить один вид транспорта на другой, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

“Мы продолжаем повышать комфорт поездок по городу. Объединяем разные виды транспорта в транспортно-пересадочные узлы, чтобы пересадки становились удобнее и короче, а поездки быстрее”, – приводит слова чиновника газета “Вечерняя Москва”.

Открытие ТПУ позволит пассажирам тратить меньше времени на пересадку. К примеру, переход с МЦД-1 на метро займет всего лишь три минуты, а время пересадки с Московского центрального кольца на станцию метро “Окружная” сократится в три раза.

Также уменьшится время в пути от МЦД до близлежащего жилого комплекса. Сейчас жителям приходится тратить на дорогу 10 минут, после завершения строительства ТПУ они будут добираться до станции за две минуты, сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, новый пересадочный узел создаст безопасный переход через железнодорожные пути для жителей районов Бескудниково, Марфино, Отрадное и Тимирязевский. Все пересадки будут приспособлены для маломобильных пассажиров.

До окончания строительства транспортно-пересадочного узла “Окружная” остались считаные месяцы. Открытие запланировано на конец 2022 года или начало 2023-го, уточнил Ликсутов.

Ранее глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории у метро “Окружная”. Работы завершатся в текущем году.

Рядом с северным вестибюлем станции высадят деревья и однолетние растения, разобьют 335 квадратных метров газона, уложат 3,6 тысячи квадратных метров гранитной плитки. Также там установят скамейки и малые архитектурные формы. Пассажирам обеспечат удобный подход к вестибюлю.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Ученые нашли под поверхностью Марса потоки лавы

30.03.21 / ЛГБТ и окончательное решение «русского вопроса»

20.09.21 / Вязаный свитер с юбкой и кардиган с брюками: осенние комплекты, созданные из простых базовых вещей

24.08.22 / Эксперт France 24 – опять рекорд — всё больше мигрантов переплывают Ла-Манш ради лучшей жизни в Великобритании

11.01.22 / Мнение: О бегстве либерала… Кто ещё «сдулся»?

23.11.20 / Меган Фокс впервые вышла в свет с бойфрендом Machine Gun Kelly

04.03.22 / Мнение: Атака на паралимпийцев, «спорт вне политики» и русофобия как психологическая операция

14.05.22 / Мнение: Опять цензура

30.06.22 / Мнение: Дивиденды

29.10.21 / Моргенштерну направили повестку в военкомат для прохождения военной службы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика