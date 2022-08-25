ТПУ “Окружная” откроют к началу 2023 года

На ТПУ организую комфортные пересадки, что значительно упростит для пассажиров смену маршрута. Сейчас станции МЦК и МЦД-1 интегрированы на 88%, в то же время продолжается строительство второго вестибюля станции метро “Окружная”.

Переход между метро, МЦК и МЦД будет организован по принципу “сухие ноги”. Пассажирам не нужно будет выходить на улицу, чтобы сменить один вид транспорта на другой, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

“Мы продолжаем повышать комфорт поездок по городу. Объединяем разные виды транспорта в транспортно-пересадочные узлы, чтобы пересадки становились удобнее и короче, а поездки быстрее”, – приводит слова чиновника газета “Вечерняя Москва”.

Открытие ТПУ позволит пассажирам тратить меньше времени на пересадку. К примеру, переход с МЦД-1 на метро займет всего лишь три минуты, а время пересадки с Московского центрального кольца на станцию метро “Окружная” сократится в три раза.

Также уменьшится время в пути от МЦД до близлежащего жилого комплекса. Сейчас жителям приходится тратить на дорогу 10 минут, после завершения строительства ТПУ они будут добираться до станции за две минуты, сообщили в столичном Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, новый пересадочный узел создаст безопасный переход через железнодорожные пути для жителей районов Бескудниково, Марфино, Отрадное и Тимирязевский. Все пересадки будут приспособлены для маломобильных пассажиров.

До окончания строительства транспортно-пересадочного узла “Окружная” остались считаные месяцы. Открытие запланировано на конец 2022 года или начало 2023-го, уточнил Ликсутов.

Ранее глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о благоустройстве территории у метро “Окружная”. Работы завершатся в текущем году.

Рядом с северным вестибюлем станции высадят деревья и однолетние растения, разобьют 335 квадратных метров газона, уложат 3,6 тысячи квадратных метров гранитной плитки. Также там установят скамейки и малые архитектурные формы. Пассажирам обеспечат удобный подход к вестибюлю.