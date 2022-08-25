Шансов выжить нет: Сын Маркл и принца Гарри оказался в шаге от смерти

Меган Маркл наконец опубликовала новый подкаст из обещанной серии, которой ждали миллионы. В нем она вместе со своими подругами и звездными экспертами раскрыла тему материнства. В эфире первого выпуска выступила давняя подруга Меган Маркл Серена Уильямс.

Во время беседы Маркл припомнила страшную историю из материнства, которая произошла с ней три года назад. Тогда герцогиня была уже замужем за принцем Гарри и родила ему первенца, но пока еще не заявила о намерении выйти из состава королевской семьи. Вместе с супругом она поехала в Южную Африку в тур. Четырехмесячный сын Арчи поехал с ними.

Когда чета прилетела в Африку, Меган оставила сына с няней и отправилась на мероприятие. Когда Меган Маркл и принц Гарри уже собирались ехать домой, им вдруг позвонили и сообщили, что в доме пожар, причем начался он со спальни ребенка. Маркл была просто в ужасе, но к счастью, все обошлось.

Сын Меган Маркл чудом выжил благодаря няне Лорен. Она должна была укладывать ребенка спать, но вдруг захотела есть и отправилась вместе с ним в кухню. Именно в тот момент в детской вспыхнул обогреватель. Датчиков дыма в доме не было. Обычно в такой ситуации шансов выжить нет. К счастью, все обошлось.