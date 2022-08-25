 

Мнение: Налёт

25.08.2022, 1:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ройзмана не повезут в Москву, общаться с ним будут местные следователи. Скорее всего, постараются всё либо спустить на тормозах, либо вынести сугубо техническое обвинительное решение. Что делает честь местной власти, которая быстро сумела отбить лихой налет из Москвы.

С губернатора спрашивают стабильность, а Ройзман – популярный человек в регионе. Москва далеко, а губернатору за ней подчищать – кому такое понравится.

Кремль в нынешней ситуации будет пытаться «раскачивать» регионы – ему это даже выгодно в определенном смысле: объективно региональные элиты и власти должны присягать на верность режиму в вопросах все менее популярной истории со спецоперацией, а значит – возможно брожение уже среди них. Подбодрить лояльность региональных властей можно, организовав для них небольшие, но серьезные кризисы, решая которые они будут вынуждены противопоставлять себя населению.

Сейчас для Кремля самое страшное – в условиях резко падающего административного ресурса допустить смычку региональных властей с населением регионов. Это уже прямой вызов вертикали и потенциальные риски. Поэтому Кремль сталкивает власти и население через вот такие бессмысленные внешне, но весьма острые конфликты.

Кувайшев, если он сумел отбить Ройзмана от вывоза в Москву, наполовину уже погасил возможный искусственный кризис, сознательно инициированный центром. Что, в общем-то, характеризует его как грамотного и умного администратора-аппаратчика.

Источник: Эль Мюрид


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Мнение: Старые грабли

31.07.21 / Мужчина нашел способ связаться с умершей возлюбленной

03.07.22 / Биологи выяснили, зачем бабочкам хвосты

19.10.20 / Скандалы: Бывший проректор МГУ договорился со следствием

14.09.21 / “Я человек не суеверный. Тем более, у нас был разный путь”: Кирилл Туриченко рассказал о проклятии «Иванушек»

27.05.22 / Предсказал свою неизлечимую болезнь и умер в больнице в 65 лет: как уходил Олег Янковский

23.06.22 / Мнение: Деньги для Мариуполя

13.03.21 / Из-за низкой платёжеспособности населения Роспотребнадзор увеличил сроки годности продуктов

07.12.21 / Мнение: Эфиопия наносит ответный удар

14.04.21 / Матча, коллаген, хлорелла: почему суперфуды стоит добавить в рацион

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика