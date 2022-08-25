Мнение: Налёт

Ройзмана не повезут в Москву, общаться с ним будут местные следователи. Скорее всего, постараются всё либо спустить на тормозах, либо вынести сугубо техническое обвинительное решение. Что делает честь местной власти, которая быстро сумела отбить лихой налет из Москвы.

С губернатора спрашивают стабильность, а Ройзман – популярный человек в регионе. Москва далеко, а губернатору за ней подчищать – кому такое понравится.

Кремль в нынешней ситуации будет пытаться «раскачивать» регионы – ему это даже выгодно в определенном смысле: объективно региональные элиты и власти должны присягать на верность режиму в вопросах все менее популярной истории со спецоперацией, а значит – возможно брожение уже среди них. Подбодрить лояльность региональных властей можно, организовав для них небольшие, но серьезные кризисы, решая которые они будут вынуждены противопоставлять себя населению.

Сейчас для Кремля самое страшное – в условиях резко падающего административного ресурса допустить смычку региональных властей с населением регионов. Это уже прямой вызов вертикали и потенциальные риски. Поэтому Кремль сталкивает власти и население через вот такие бессмысленные внешне, но весьма острые конфликты.

Кувайшев, если он сумел отбить Ройзмана от вывоза в Москву, наполовину уже погасил возможный искусственный кризис, сознательно инициированный центром. Что, в общем-то, характеризует его как грамотного и умного администратора-аппаратчика.

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