France 24 – в борьбе за климатическую справедливость Франция намерена ограничить использование частных самолётов

Франция намерена ограничить использование частных самолётов, которые в пересчёте на пассажира производят в десять раз больше углекислого газа, чем коммерческие рейсы, пишет France 24. Власти обсуждают такие меры, как ограничение числа полётов на частных самолётах, обеспечение прозрачности при помощи публикации маршрутов полётов и введение налогов и квот на выбросы углекислого газа на европейском уровне.

Певица Тейлор Свифт, режиссёр Стивен Спилберг, французский миллиардер, президент LVMH Бернар Арно и медиамагнат Венсан Боллоре — все этим летом подверглись резкой критике в интернете за выбросы от частных самолётов, на которых они путешествуют. Министр транспорта Франции обратил на это внимание и призывает к регулированию вопроса ради климатической справедливости.

КЛЕМАН БОН, министр транспорта Франции: Я думаю, что нам нужно действовать и регулировать полёты на частных самолётах. Когда речь заходит об усилиях, они становятся символом двухуровневой системы.

Обсуждаются несколько идей: попросить владельцев частных самолётов ограничить число полётов, заставлять их соблюдать прозрачность, публикуя маршруты полётов, и ввести налоги и квоты на эмиссию углекислого газа на европейском уровне. Все эти варианты французская зелёная партия называет недостаточными. Они указывают на миллиардеров, таких как Боллоре, который этим летом совершил пять полётов за один день.

ЖЮЛЬЕН БАЙЮ, член парламента от партии зелёных: Мы говорим о людях, которые в среднем обладают состоянием около 1,3 миллиарда евро, так что, если попросить их платить небольшой налог, это мало что изменит. Поэтому, мне кажется, что нам нужен запрет, запрет на полёты на частных самолётов, нужно спустить их с небес на землю.

Эксперты утверждают, что французские власти не станут рассматривать запрет, учитывая важность для экономики французского сектора частной авиации.

АРНО АЙМЕ, эксперт консалтинговой компании Sia Partners: Это сектор, в котором заняты сотни тысяч людей. Во-первых, есть компании, производящие эти частные самолёты, например французская Dassault. Потом есть операторы и аэропорты.

Один из каждых десяти самолётов, которые взлетают во Франции, — частный самолёт. По данным неправительственной организации «Транспорт и окружающая среда», частные самолёты производят в среднем в десять раз больше углекислого газа в пересчёте на пассажира, чем коммерческие рейсы.

Дата выхода в эфир 23 августа 2022 года.