Forbes – «хуже, чем в Мексике» — из-за антироссийских санкций Европа становится третьим миром

Антироссийские санкции привели к тому, что в озабоченную экологией Европу вернулся уголь. Как пишет Forbes, верная «зелёной» экономике Европа провалилась по всем фронтам — и теперь она уже стала «третьим миром среди экономик Запада».



AP

Сегодня европейскому фондовому рынку тяжелее всего в западном мире. С начала года он упал на 22% и отстаёт от американского почти на 10 базисных пунктов. Даже развивающиеся рынки и те чувствуют себя лучше: инфляция в Европе хуже, чем в Мексике, — даже в Великобритании и Германии. Как пишет Forbes, главная причина — санкции против российских энергоносителей, которые повлекли за собой резкий скачок цен на сырьевые товары, и европейская экономика пострадала сильнее всех.

Как продолжает автор материала, некоторые считают, что это даже к лучшему, ведь, отказавшись от российских нефти и газа, лидеры Европейского союза докажут всем государствам-членам и их народам, что уводят экономику прочь от ископаемого топлива. Однако ни эти шаги, ни риторика не отвадят Европу от ископаемого топлива. Наоборот, они бесконечно далеки от правды: ради отказа от российского газа им даже пришлось вернуться к углю, и они жгут его всё больше, лишь бы свет не потух окончательно, и даже завозят саудовскую нефть, покуда саудовцы для собственного использования перешли на российскую.

«В озабоченную экологией Европу вернулся уголь. Кто бы мог себе такое вообразить? Верная «зелёной» экономике Европа провалилась по всем фронтам», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что Германия перестала покупать уголь у России, но на доле ископаемого топлива это никак не сказалось, поскольку уголь завозится из Южной Африки. Американские экспортёры тоже почуяли прибыль. В мае экспорт угля из США в Европу вырос более чем на 140% по сравнению с предыдущим годом — и сохраняется на повышенном уровне, ведь Европе кровь из носу нужно сырьё для выработки электроэнергии, чтобы заменить российский газ. К октябрю поставки американского угля из США вырастут ещё больше, иначе Европе будет нечем топить грядущей зимой, говорит Американская коалиция по экспорту угля при Национальной горнодобывающей ассоциации.

Сегодня, заключает автор Forbes, макротрейдеры ждут двух сигналов для Европы и всей мировой экономики: либо на Украине будет достигнуто соглашение о прекращении огня, либо Европа этой зимой впадёт в такое отчаяние, а цепочки поставок настолько растянутся, что у неё попросту не останется выбора, кроме как ослабить санкции или убедить партнёров из стран за пределами ЕС завозить российские товары с «перебитой» маркировкой. На бумаге всё будет по правилам, но на деле это лишь обходной манёвр. Как только они это сделают, Европа снова станет привлекательной для инвестиций, но до этих пор, как говорит один из инвесторов, она остаётся «третьим миром среди экономик Запада».

Такую позицию разделяет и глава Бреттон-Вудского исследовательского центра в Лонг-Вэлли, штат Нью-Джерси, Владимир Синьорелли. От мысли, что Европа — третий мир среди экономик Запада, он лишь усмехается.

«Они явно движутся в этом направлении. К тому же немецкие зелёные до сих пор выступают против ядерной энергии. Я их просто не понимаю. Они стремглав несутся в третий мир», — говорит эксперт.