“Полный кабздец”: Пригожин объяснил, почему инвесторы обходят Петербург стороной

В комментарии “Невским новостям” Пригожин поделился мнением о состоянии Петербурга и поделился мнением, почему инвесторы обходят город стороной. Сложившуюся ситуацию предприниматель описал как “полный кабздец”.

“Могу назвать конкретный пример. Совсем недавно мы обсуждали лицемерно украденный у меня инвестпроект “Горская”, который был подписан компанией “Мегалайн” в 2021 году на экономическом форуме. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что это все происходит в то время, когда федеральные власти очень серьезно озабочены тем, чтобы в регионах не обманывали инвесторов”, – рассказал бизнесмен.

Другой причиной, по которой у инвесторов и Смольного не складываются “отношения”, бизнесмен назвал отсутствие поддержки со стороны петербургского руководства. Федеральные власти разработали правила для помощи новым проектам в регионах. Каждый субъект России должен был создать свою инвестиционную декларацию. Однако в Петербурге ее до сих пор нет, заявил предприниматель.

“Кстати, руководство Петербурга вообще, как показывает опыт, плюет на поручения федерального центра, и выполняет только то, на чем можно получить дополнительное финансирование, и пустить его, по всей видимости, на темные делишки. Конкретные примеры — проект “Горская” и ТПУ (транспортно-пересадочные узлы. — прим. ред.) компании “Мегалайн”, которая должна была инвестировать в Петербург немалую сумму”, – добавил бизнесмен.

С подробностями можно ознакомиться в полной версии интервью на сайте издания “Невские новости”.