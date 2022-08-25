 

“Полный кабздец”: Пригожин объяснил, почему инвесторы обходят Петербург стороной

25.08.2022, 1:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В комментарии “Невским новостям” Пригожин поделился мнением о состоянии Петербурга и поделился мнением, почему инвесторы обходят город стороной. Сложившуюся ситуацию предприниматель описал как “полный кабздец”.

“Могу назвать конкретный пример. Совсем недавно мы обсуждали лицемерно украденный у меня инвестпроект “Горская”, который был подписан компанией “Мегалайн” в 2021 году на экономическом форуме. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что это все происходит в то время, когда федеральные власти очень серьезно озабочены тем, чтобы в регионах не обманывали инвесторов”, – рассказал бизнесмен.

Другой причиной, по которой у инвесторов и Смольного не складываются “отношения”, бизнесмен назвал отсутствие поддержки со стороны петербургского руководства. Федеральные власти разработали правила для помощи новым проектам в регионах. Каждый субъект России должен был создать свою инвестиционную декларацию. Однако в Петербурге ее до сих пор нет, заявил предприниматель.

“Кстати, руководство Петербурга вообще, как показывает опыт, плюет на поручения федерального центра, и выполняет только то, на чем можно получить дополнительное финансирование, и пустить его, по всей видимости, на темные делишки. Конкретные примеры — проект “Горская” и ТПУ (транспортно-пересадочные узлы. — прим. ред.) компании “Мегалайн”, которая должна была инвестировать в Петербург немалую сумму”, – добавил бизнесмен.

С подробностями можно ознакомиться в полной версии интервью на сайте издания “Невские новости”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.20 / Российская пенсионерка предотвратила массовое убийство в Германии

23.08.22 / Мнение: Китайское роботакси, невыгодные электромобили и заполярная сортировочная станция

31.01.22 / В сети появилось редкое фото 14-летнего сына Константина Хабенского

26.03.22 / Мнение: Исключения из правил

01.01.22 / «Колчаковская», «Кадетская», «имени Николая II»: Собянин подписал указ о переименовании 20 станций метро с советскими названиями

08.07.22 / Судно “Жибек Жолы” прибыло в нейтральные воды

26.03.22 / Новая технология «Мозг-компьютер» поможет пациентам без возможности движения общаться с окружающими

13.07.21 / Россия отправила Кубе в качестве гуманитарной помощи ракетные комплексы «Искандер»

30.03.22 / “Не надо жертвенного трудоголизма” – замминистра труда призвал высвобожденных от работы россиян пожить в своё удовольствие

10.07.22 / Дерматовенеролог перечислила продлевающие жизнь продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика