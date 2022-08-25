 

Старшая отказалась общаться, а младшая сидит у матери на шее: как живут дочери Прокловой

25.08.2022, 1:15, Разное
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Личная жизнь Елены Прокловой складывалась нелегко. Звезда не сразу смогла обрести женское счастье, хотя впервые вышла замуж и стала мамой уже к 18 годам. Увы, брак актрисы быстро распался, а дочь она отдала на воспитание своим родителям. Арина росла без участия матери и в один момент даже наотрез отказалась с ней общаться. Совсем другая ситуация сложилась с младшей наследницей артистки. Вторую дочь, Полину, Елена Игоревна родила уже после 40 и воспитывала сама.

Первым мужем Елены Прокловой стал режиссер Виталий Мелик-Карамов. Влюбленные поженились, когда актрисе было 17 лет. В 1972 году у пары родилась дочка Арина. Несмотря на прибавление, семья просуществовала недолго. Когда ребенку исполнилось три года, супруги развелись.

Когда дочь появилась на свет, Проклова училась в Школе-студии МХАТ и строила большие планы на актерскую карьеру. Пока актриса активно снималась, ее наследница росла вместе с бабушкой и дедушкой. Арина обижалась на мать, которая ее почти не навещала, а в подростковом возрасте даже перестала с ней общаться. В результате их отношения испортились на долгие годы.

Наверстать упущенное Елена Игоревна смогла лишь с появлением второго ребенка. В браке с третьим мужем, бизнесменом Андреем Тришиным, ей удалось снова стать мамой. В 1994 году у пары родилась дочка Полина. Проклова, которой к тому моменту исполнилось уже 40 лет, души не чаяла в наследнице и посвящала ей каждую свободную минуту.

Пока актриса наслаждалась материнством с младшей дочерью, жизнь ее старшего ребенка не стояла на месте. Арина успела выйти замуж, а в 1995 году родила наследницу Алису. Внучка Прокловой оказалась почти ровесницей ее младшей дочки. Однако отношения с ней у артистки тоже не сложились.

Если со старшей дочерью Елене Игоревне со временем удалось найти общий язык, то с внучкой дела обстоят иначе. По словам артистки, Алиса редко ей звонит и не приглашает на праздники. Зато знаменитость поддерживает общение с Ариной. Наследница актрисы обрела счастье во втором браке и работает дизайнером. На днях ей исполнится 50 лет.

Младшая дочь Прокловой тоже давно выросла. В отличие от старшей сестры, Полина провела со знаменитой мамой все детство и мечтала пойти по ее стопам. Однако со временем девушка поняла, что актерство ей не подходит. Наследница звезды получила диплом юриста, но в свои 27 лет по-прежнему сидит у родительницы на шее. В программе “Секрет на миллион” Елена Игоревна признавалась, что дочь получает второе высшее образование и живет на ее деньги.


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