BFM TV – инфляция заставляет французов покупать продукты по акциям и есть меньше мяса и сыра

Французы вынуждены изменить свои пищевые привычки из-за роста цен на продукты питания: в среднем они подорожали на 7%, передаёт BFM TV. Теперь многие охотятся за акциями в магазинах, переходят на новые, более дешёвые марки или сокращают потребление мяса и сыра.

Едва вернувшись из отпуска, этот отец семейства должен заполнить холодильник, что немного резко возвращает к реальности.

ФРАНЦУЗ: И вот, совершенно традиционный список покупок, но по возвращению из отпуска он обошёлся в 256 евро.

В этом месяце многим французам сложнее расплачиваться на кассах: в среднем продукты питания стоят на 7% дороже по сравнению с прошлым годом.

ФРАНЦУЖЕНКА: Например, лимоны подорожали с 99 центов до 1,29 евро, как и помидоры — с 99 центов до 1,49 евро. Так что разница на самом деле видна.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Даже цена на камамбер выросла! Раньше он стоил 1,15 евро, а теперь — почти 3 евро.

У этого отца шести детей нет выбора: он охотится за выгодными акциями.

ОТЕЦ ШЕСТИ ДЕТЕЙ: Чтобы закупиться продуктами, надо побывать в пяти разных магазинах, причём в каждом определённые товары продаются по выгодной или невыгодной цене — мы знаем, куда идти за выгодной покупкой.

Покупать по скидкам, выбирать новые марки или меньше выбрасывать продукты — потребители меняют свои пищевые привычки для борьбы с инфляцией.

ПАСКАЛЬ ЭБЕЛЬ, специалист по потреблению: Едят меньше мяса, сыра — продуктов, которые в пересчёте на килограмм стоят дорого, — и переключаются на зерновые продукты, которые обходятся дешевле всего, то есть рис, макароны…

Накануне начала нового учебного года вызывает опасения также оплата газа и электроэнергии.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Мы думаем, не поменять ли в сентябре поставщика, особенно газа из-за цен.

ТРЕТЬЯ ФРАНЦУЖЕНКА: У нас проблемы, потому что мы всё обогреваем электричеством, так что становится дорого.

Единственная хорошая новость для кошельков французов: цены на бензин упали до самого низкого уровня с февраля.

Дата выхода в эфир 22 августа 2022 года.