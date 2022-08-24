 

В Троицке приступили к реконструкции улицы Академика Франка

24.08.2022, 23:50, Разное
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Как только образовались Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) Москвы, было принято решение о строительстве дорог. За 10 лет в этой части столицы построили и реконструировали более 320 километров автомобильных дорог. До конца 2023 года здесь появится еще около 150 километров.

Работы в Троицке продолжаются. Здесь в три этапа построят и реконструируют семь городских улиц и создать новые выезды на Калужское шоссе. Все участки будут запущены в 2024-м.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал, что недавно началась реконструкция улицы Академика Франка от Промышленной улицы до автобусного парка, который находится возле дороги с сторону села Былово. Кроме того, продолжается строительство подъездной дороги к Институту ядерных исследований РАН.

На улице Академика Франка будет четыре полосы – по две в каждую сторону. На ней же сделают тротуары, велодорожку и съезд с разворота, отремонтируют два светофора и установят новые фонари. А еще эту улицу оснастят автоматической системой управления дорожным движением.

Благодаря всему этому пропускная способность улиц в южной части Троицка увеличится. Работы будут завершены в 2023-м. Ими занимается генподрядчик ЗАО “Доринж-39”. В качестве госзаказчика выступает ГКУ города Москвы “Москворечье”.

Говоря о строительстве дорог, стоит отметить, что в настоящий момент в Троице создают автодорогу от Дальней улицы до Промышленной. Последняя будет реконструирована. Кроме того, сейчас строят подъездную дорогу к новой школе в микрорайоне “В” – от улицы Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта.

Продолжается реконструкция Заречной улицы, части Городской улицы и улицы Текстильщиков. Недавно специалисты приступили к строительству четырехполосной автодороги, которая свяжет Октябрьский проспект и Калужское шоссе.

В 2021 году в Троицке был продлен Октябрьский проспект и реконструирована Дальняя улица с оборудованием кольцевой развязки на их пересечении. Протяженность новой автодороги составляется 1,3 километра.


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