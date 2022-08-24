 

День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа

24.08.2022, 23:50, Разное
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ИСТОРИЯ

25 августа православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты, которые были друг другу племянником и дядей. Они жили в Никомидии в III–IV веках.

Аникита являлся военным сановником во времена правления императора Диоклектиана. Во время гонений на христиан его пытали и бросили на растерзание диким зверям. Но лев к удивлению многих не набросился на него, а стал ласкаться словно кошка. Это заставило многих уверовать в Христа.

Потом произошло землетрясение, в результате которого рухнул языческий храм Геркулеса, погибли многие язычники. Кроме того, палач, призванный обезглавить святого, потерял сознание, пишет Пятый канал. Огнем его тоже не смогли сжечь. Не убили его и в кипящем олове. Оно остыло. Череда этих событий установила торжество веры в городе.

Племянник Аникиты Фотий, видя страдания родного человека, выкрикнул, что языческие боги — ничто по сравнению с Христом. После этого обоих заточили в тюрьму. В 305 году святых мучеников вместе с другими христианами бросили в печь. После этого верующих стало еще больше.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Этот православный праздник называют еще Фотей Поветенным. Такое название с тем, что в этот день крестьяне занимались уборкой сараев для хранения корма, сельскохозяйственного инвентаря. Такие строения называли поветями.

Люди верили, что нельзя допускать неухоженности таких помещений. В этот день уже бывали первые заморозки. Но их уже не страшились, ведь весь урожай почти был уже собран.

Также на Руси этот день назывался днем Святого огня в честь памяти о святых мучениках, которых бросили в огонь.

В это церковный праздник нельзя готовить еду на костре. также нельзя в этот день конфликтовать с близкими, иначе это может обернуться долгой ссорой и разлукой. Нельзя буйно веселиться и употреблять алкоголь.


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