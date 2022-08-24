Вот ведь выбесили! – Личное мнение

Ни с того, ни с сего, Ксюндель вдруг накинулась на своих подписчиц. Те сравнили одну из подружек Курбана с его дочерью от Бородиной:

«Вы кого сравниваете?! Я своих детей, слава богу, воспитываю в другой среде. И можно уже отстать от меня с этой дичью», — развопился Ксюндель в запрещённой и экстремистской соцсети.



Фото: Соцсети

Не так, совершенно не так и не в той среде воспитывает чудо-мать своих детей, отстаньте!

Не надо ржать, всё так, как я и сказала. Разве Ксюндель встречается с Омаровым? Нет. А если уж приводит мужчину в дом, то только с телепроекта, где все мы можем сначала оценить жениха в разных ракурсах.

И не просто ведь приводила, а выходила замуж. Разве не хороший пример всем девочкам?

Совершенно другая среда. И четверг, и пятница. Мама Ксюша смотрит турецкие сериалы про настоящую любовь, а не что-то там!

Не только по сценарию Ксюндель учит народ, как найти любовь в телевизоре, но и личным примером демонстрирует крепкие, честные и правильные по всем параметрам отношения.

И как тут можно сравнивать прекрасное воспитание, которое даёт детям Ксения? Совсем вы там с дуба рухнули, что ли? Не понимаете, что это — другое и разное?!

Не бесите Ксюнделя наглостью!

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