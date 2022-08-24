 

Такер Карлсон – ещё 3 миллиарда — не вам, американцам, а коррумпированным властям Украины

24.08.2022, 22:45, Разное
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Только за этот год американское правительство выделило Киеву порядка 10 миллиардов долларов в качестве помощи, заявил Такер Карлсон в эфире Fox News. А конгресс уже одобрил отправку ещё 40 миллиардов в будущем. Все эти деньги, подчеркнул ведущий, идут коррумпированному украинскому правительству, а не американцам, остро нуждающимся в финансовой поддержке своей страны.

Мы ещё никогда не видели настолько очевидной расстановки приоритетов. Сегодня в администрации Байдена заявили, что выделят ещё 3 миллиарда долларов… но не вам, не семьям тех 108 тысяч людей, погибших от передозировки опиатами в прошлом году, нет. Украине.

Внесу ясность: это не чрезвычайная помощь. На эти деньги закупят беспилотники и вооружения, которые планируется поставлять на Украину на протяжении нескольких лет. Лет! Если вы следите за ситуацией, на настоящий момент — это лишь обнародованная сумма без учёта внебюджетных средств — мы отправили украинскому правительству 10 миллиардов долларов. Коррумпированному правительству Украины!

И это только в этом году. Конгресс одобрил выделение ещё 40 миллиардов долларов! Пожалуйста, как можно скорее проголосуйте против всех этих людей. Ненароком задаёшься вопросом: кто, помимо оборонной отрасли, получает выгоду от этого злодеяния? 

Дата выхода в эфир 24 августа 2022 года.


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