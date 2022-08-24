Чем опасна покупка чересчур дешевой недвижимости
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Покупка слишком дешевой недвижимости может обернуться массой проблем. Именно поэтому не стоит обольщаться при виде чересчур низкой цены, ведь, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Например, несколько лет назад некий мужчина приобрел “копеечный” земельный участок. Так, за пятнадцать соток он заплатил чуть больше двухсот тысяч рублей. Однако позже в суде выяснилось, что сумма, в которую государство оценивало данную недвижимость, превышало полтора миллиона рублей. Рыночная же цена была еще выше кадастровой и превышала фактическую стоимость участка в девять раз.
Оказалось, что продающая землю компания обанкротилась, а потому продала за дешево участок, чтобы уйти от кредиторов. В итоге Верховный суд постановил, что покупатель так или иначе знал о противоправных действиях продавца.
Кстати, коснуться это может и обычных граждан. Так, если вы купите по дешевке заложенную квартиру, а потом банк потеряет лицензию, то вы лишитесь жилплощади и, по всей видимости, денег тоже. Чтобы обезопасить себя и свои активы, лучше всего думать наперед и не обольщаться при виде слишком низких цен. По словам адвоката Михаила Кюрджева, если стоимость недвижимости ниже кадастровой, то это звоночек, на который стоит обратить внимание.
Смотреть комментарии → Комментариев нет