 

Чем опасна покупка чересчур дешевой недвижимости

24.08.2022, 22:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Покупка слишком дешевой недвижимости может обернуться массой проблем. Именно поэтому не стоит обольщаться при виде чересчур низкой цены, ведь, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Например, несколько лет назад некий мужчина приобрел “копеечный” земельный участок. Так, за пятнадцать соток он заплатил чуть больше двухсот тысяч рублей. Однако позже в суде выяснилось, что сумма, в которую государство оценивало данную недвижимость, превышало полтора миллиона рублей. Рыночная же цена была еще выше кадастровой и превышала фактическую стоимость участка в девять раз.

Оказалось, что продающая землю компания обанкротилась, а потому продала за дешево участок, чтобы уйти от кредиторов. В итоге Верховный суд постановил, что покупатель так или иначе знал о противоправных действиях продавца.

Кстати, коснуться это может и обычных граждан. Так, если вы купите по дешевке заложенную квартиру, а потом банк потеряет лицензию, то вы лишитесь жилплощади и, по всей видимости, денег тоже. Чтобы обезопасить себя и свои активы, лучше всего думать наперед и не обольщаться при виде слишком низких цен. По словам адвоката Михаила Кюрджева, если стоимость недвижимости ниже кадастровой, то это звоночек, на который стоит обратить внимание.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07.22 / По сообщениям СМИ, производитель специй “Камис” может покинуть российский рынок

09.07.22 / Ученые нашли вирусы, благодаря которым появилась эволюция и сложные формы жизни

17.04.22 / Поцелуй на публике и гонки на джипах: как Меган Маркл и принц Гарри провели второй день в Голландии

08.07.22 / Ажурные топы для лета, а платья – на любое время года: трикотажные наряды, которые всегда будут в моде

16.08.22 / Бледный гуманоид с длинными руками пробежал перед очевидцем

07.09.20 / Ксения Собчак и Константин Богомолов, Иван Ургант, Владимир Познер и другие гости теннисного турнира Bosco Friends Open

06.05.21 / «Победил всех: американцев, англичан, русских и прочую мразь» – Зюганов рассказал, как радовался победе китайца на Олимпиаде

29.11.20 / Байден потребовал от России вывести войска из Нагорного Карабаха

22.12.21 / Подарочки – Личное мнение

26.08.21 / В Воронежской области арестовали мошенников, шантажировавших региональные власти приездом Мишустина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика