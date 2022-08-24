Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой

На волне скандала Анна и Иван даже отписались друг от друга в социальных сетях. Поначалу, правда, девушка пыталась сохранить лицо неверному возлюбленному , завив журналистам, что они с Семеновым все еще вместе . Вот только за кадром ее нервы, похоже, не выдержали. Налоцо все признаки крупного скандала расставания.

Как жаль! Ведь роман Анны и Ивана начинался буквально как в сказке. Молодые люди вместе жили, выходили в свет, путешествовали, собиралась пожениться. И делали друг другу умопомрачительные подарки. Так, например, Семенов подарил Анне лимитированные часы Rolex за 2 миллиона рублей. Точно такие же были у рэпера Моргенштерна. А Калашникова устроила возлюбленному файер-шоу во время празднования их первой годовщины.

“Ваня стал единственным парнем, к кому я подошла сама. Думала, что он моя судьба”, – с гордостью рассказывала певица об их отношениях с возлюбленным. Вот только, похоже, что судьба у Анны – злодейка.