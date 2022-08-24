Мнение: Что происходит в Снегиревке

Интересный материал о том, что происходит в прифронтовом городе Снегиревка на Николаевском направлении, откуда редко поступает фактическая информация. Противник ранее пытался наступать на Снегиревку, но потерпел неудачу и нынче там достаточно стабильный фронт.

Что происходит в Снегиревке

Как стало понятно из предыдущих новостей на канале, погрузившись в проблемы освобожденной части Николаевской области намного глубже журналистского интереса, автор вынырнул из этого погружения руководителем Военно-гражданской администрации Снигиревского района, образованного в составе Херсонской области.

И уже в новом качестве пришлось взяться за решение проблем района, в котором уже пять месяцев нет никакой гражданской власти, нет электричества, отсутствует водоснабжение, централизованные поставки продуктов, и у абсолютного большинства населения нет средств к существованию.

За две недели с момента начала работы по созданию администрации, то есть органа управления районом, удалось кое-что сделать.

Прежде всего необходимо было юридически оформить переход территорий Снигиревского района Николаевской области в подчинение Херсонской администрации. Именно из-за того, что районы, относящиеся к Николаевской области, оказались вне структуры формирующегося на освобожденных территориях административного управления, социальная и гуманитарная ситуация в них дошла до столь плачевного состояния.

Попросту не было органов управления, которые несли бы ответственность за положение и решение проблем населения на данных территориях. Решение о передаче данных районов в ведение Херсонской военно-гражданской администрации было выработано давно. И в сложившейся ситуации оно является единственно правильным. Но реализация этого решения из-за перипетий военного времени столкнулась с объективными трудностями.

Кроме внутренних организационных проблем и эксцессов военного времени, сложности возникли в налаживании сотрудничества с местным населением. Отвод российских войск с северных и части южных территорий Украины не позволял убедить людей, что и данные районы не будут оставлены.

Запугивание со стороны украинского режима расправой в отношении тех, кто решится сотрудничать с российскими властями, персональный террор против работников военно-гражданских администраций, угроза родственникам, находящимся на контролируемой Киевом территории, саботаж со стороны работников украинской бюджетной сферы, постоянные анонсы и попытки наступлений ВСУ на данном направлении, оголтелая, выжигающая мозг украинская пропаганда создали значительные проблемы с доверием со стороны населения и подбором кадров для работы в администрации. Поэтому, собственно, и пришлось взяться за это дело самому.

При очень энергичном и эффективном содействии руководства Военно-гражданской администрации Херсонской области, все юридические и административные процедуры создания и оформления Снигиревской ВГА удалось совершить в кратчайшие сроки.

Достаточно сказать, что на следующее утро после начала юридического оформления нового административного субъекта в Снигиревке началась выплата пенсий.

Все жители района, достигшие пенсионного возраста или выслужившие пенсию, получили возможность снова получать пенсию. В настоящее время им выплачивается по 10 тысяч рублей, что в разы больше, чем большинство из них получали при Украине.

На данный момент переоформлены по новым правилам и получили пенсии за июнь более 800 пенсионеров Снигиревки и окрестных сел. Для выдачи пенсий требуется заново создать реестр пенсионеров, зарегистрировать всех, имеющих право на ее получение, организовать во времени выдачу, чтобы не создавать очередей.

Процесс сдерживается недостатком кадров, имеющих опыт работы с деньгами, но кадровое формирование ВГА идет параллельно и уже в ближайшее время планируется приступить к выплате социальных пособий. Перечень категорий людей, имеющих право на пособия, очень обширный. Предусмотрены выплаты инвалидам, выплаты на детей, поддержка людей, очевидно находящихся в тяжелом положении. Всем им также будет выплачено по 10 тысяч рублей.

Кстати, только один из украинских телеграмм-каналов, уделивших внимание факту образования и начала работы ВГА в Снигиревском районе, решился написать о том, что Россия начала выплачивать здешним жителям пенсии. Да и то не смогли обойтись без вранья о том, что пенсионеров, якобы, заставляют подписывать бумаги о согласии участвовать в референдуме и какие-то пустые листы.

Никаких других документов, кроме подтверждения правильности сведений, внесенных в реестр, и ведомости о получении денег подписывать не требуется.

Одновременно с этим удалось нормализовать процесс поставки продуктовой помощи населению района.

За две недели Херсонской ВГА было направлено в Снигиревку уже три партии продуктов для распределения среди населения. Кроме этого, больше полутора тысяч индивидуальных наборов продуктовой помощи было предоставлено Херсонским центром гуманитарной помощи партии «Единая Россия». Херсонская администрация запросила у нас общую потребность в продуктах для распределения среди населения и выражает готовность полностью ее удовлетворить.

Сейчас решается задача организации своевременного распределения этой помощи своими силами и средствами, в соответствии с установленными правилами отчетности.

Самой острой проблемой района в течение всех пяти месяцев безвластья была и остается отсутствие электроснабжения, и соответственно, централизованного водоснабжения.

С первого дня после административного присоединения Снигиревского района к Херсонской области, ВГА и Правительство области взялись за решение этого вопроса. На сегодняшний день в южной части района электроснабжение уже восстановлено. Производится ремонт внутригородских и поселковых сетей, электроснабжение всего района будет восстановлено в очень сжатые сроки.

Идет подготовительная работа к восстановлению социальных объектов, поврежденных обстрелами, оценка повреждений и составление смет.

Начат сбор заявлений от жителей о повреждениях частных и многоквартирных домов. Они тоже будут в скорейшем времени ремонтироваться, причем заняты на этих работах будут в основном местные жители.

Производится подготовка к началу отопительного сезона, запущен ремонт котельных и отопительных систем на социальных объектах.

Ведется подготовка к началу учебного года. Все дети будут обеспечены учебниками, а учителя методическими материалами по новым программам. Есть программа перехода на русский язык обучения в школах. Питание младших школьников бесплатно. Ограничений на получение полного среднего образования, введенных при Украине, теперь нет.

Практически все, что уже делается по нормализации ситуации в Снигиревском районе, все положительные сдвиги и достижения – заслуга в значительной степени Херсонской Военно-гражданской администрации области. Получив в свое ведение район с невероятно тяжелой ситуацией, огромным количеством проблем и проходящей прямо по его территории линии соприкосновения, они буквально объяли его своей заботой, как потерянного и к радости найденного ребенка.

Объем нерешенных еще вопросов и проблем колоссален. Как и перечень неотложных задач, поставленных перед нами Херсонской ВГА. Но, самое главное, практически для всех острых проблемных вопросов четко определен путь решения. Осталось только его пройти.

Предстоит всего лишь параллельно с формированием органа управления районом создать и все управляемые им структуры, предприятия и организации, ранее находившиеся на районном уровне в государственном и муниципальном подчинении, отделения государственных органов районного, городского и поселкового уровня.

Эдакий конструктор «Построй Россию в отдельном районе». В качестве «бонуса» – передовая линия, проходящая непосредственно по району и по окраине районного центра.

Пока все это приходится делать в условиях отсутствия связи и Интернета. Но при огромном, самоотверженном, энергичном содействии людей, искренне сопереживающих и болеющих за успех дела. За что Спаси их, Господи!

https://t.me/YuriBarbashov/1585 – цинк

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