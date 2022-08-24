Когда счастье бывшего не даёт покоя – Личное мнение
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Моя новая любимка Курбанчик воссоединился со своей юной прелестницей.
Меня поражает, насколько эти двое похожи: глаза ясные, счастливые, открытые. Приятно посмотреть.
Фото: Соцсети
Особенно это бросается в глаза на контрасте с вечно недовольным, зажатым, не умеющим быть счастливым Ксюнделем.
Бородина то исходит на говно, пытаясь уколоть Курбанчика и его девочонку, то безуспешно выдавливает из себя то, чего в ней отродясь не водилось: секс.
Фото: Соцсети
И то, и другое выглядит очень ржачно и очень жалко.
Ксюндель, ты зачем язык вывалил? Что пытаешься им сделать: взбить помидор в томатный сок? Что-то другое? А руку между дряблых ляжек зачем сунул? Парашюты свои поправляешь? Изо всех сил стараюсь понять, но что-то никак не могу.
Запомните, мои хорошие: когда вы пытаетесь опустить бывшего и его женщину, единственный человек, которого вы опускаете, — это вы сами.
Вы выставляете себя болезненно ревнивой, злобной тёткой, которую проехали и которая не может с этим смириться.
Хотя по факту Курбанчик Бородину даже проехал. Он её не просто разлюбил, а по-настоящему никогда и не любил.
Ксюндель, которая, безусловно, чувствовала это, как чувствует нелюбовь всякая женщина, тем не менее, женила Курбанчика на себе.
А потом годами работала над отношениями с тем, кто так и не смог её полюбить. Ксюндель, ну как ты это не видела: ты же как женщина — совершенно не в его вкусе! Хотя всё ты видела, просто упрямо пёрла напролом.
Это был твой и только твой её выбор — лепить из Курбанчика того, кем он не является: влюблённым мужем.
А он — каков наглец! — вместо того, чтобы, наконец-то, влюбиться в Ксюнделя, взял и влюбился в другую: молодую, задорную, красивую, естественную и настоящую.
Ксюнделю бы засунуть язык в жопу и не позориться дальше, брызжа ядом в сторону двух влюблённых друг в друга людей.
Но нет! Успокоиться она не может, так как подлинная самооценка у неё — даже не на уровне плинтуса, а глубоко под землёй.
Всё это усугубляется отвратительным воспитанием, которое мешает Бородиной состроить хорошую мину при плохой игре и вести себя как королева, которая сама ушла, а не как гопница из зассаной подворотни, которую бросил пацан.
Вас бросали? Как себя при этом вели?
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Источник: Лена Миро
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