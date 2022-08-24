 

«Это пранкеры, я ничего не писал»: Лукашенко заявил, что не поздравлял Украину с Днём независимости

24.08.2022, 21:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил,
что не поздравлял народ Украины с Днём независимости, а опубликованный документ
является шуткой неустановленных лиц.

Утром 24 августа в СМИ было обнародовано поздравление,
которое якобы белорусский лидер направил в Киев по случаю Дня независимости
Украины, но, как выяснилось, Лукашенко не имеет к этому документу
никакого отношения – как заверил президент, опубликованные материалы являются
фейком.

«Я бы никогда в нынешней ситуации такого не написал. Кто-то
неудачно пошутил, думаю, это сделали так называемые пранкеры. Идёт
информационная война и наши враги готовы к самым грязным шагам, в том числе к
чёрному пиару», – сказал Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

При этом Минск не планирует отзывать поздравление. Как отметил
источник газеты «Советская Белоруссия» в администрации президента, публикация
официального опровержения может ухудшить и без того непростые отношения между
Белоруссией и Украиной.

«Волна негатива уже пошла и сделать с нем мы ничего не
сможем. Россияне повозмущаются и перестанут, а с Киевом обострять нам сейчас бы
не хотелось», – пояснил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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