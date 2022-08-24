Мнение: Основа соглашения

Представитель Эрдогана Калын назвал передачу Крыма Киеву основой соглашения с Россией

В Турции считают, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией. Так о судьбе полуострова высказался официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — заявил Калын в интервью телекомпании CNN.

Технически ничего не изменилось, Турция не признавала присоединение Крыма и не намерена его признавать. Нюанс в том, что теперь это всё акцентируется на возможном будущем соглашении России с Украиной, которое в каком-либо виде должно будет последовать за прекращением боевых действий. А Турция – чуть ли ни единственный, кто готов посредничать в этом процессе. Других нет ни вблизи, ни вдали.

По факту – это уже не позиция, а условие, на котором турки готовы будут организовывать переговорный процесс. Да, сегодня о нем говорить не приходится. Впереди еще как минимум одна попытка решить вопрос силой, которая затянется примерно до Нового года, но потом придется что-то решать. Поэтому Калын (а фактически Эрдоган его словами) озвучивает заранее условия капитуляции. Чтобы привыкали.

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