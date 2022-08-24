Мнение: Юанизация России, Мосбиржа отказывается от доллара и система «Мир» в Индии

1. В комментариях забеспокоились по поводу «юанизации России». Мол, Россия превратится в «придаток Китая», и чем это будет отличаться от предыдущих отношений России с Западом, в которых она тоже ранее была «придатком»? Цитирую комментарий проекта СнМИ (ссылка):



После сообщения Ведомостей (со ссылкой на анонимный источник, близкий к Правительству) о планах Минфина по выпуску юаневых государственных облигаций вновь началось нытьё в соцсетях на тему того, что Россия впадает в зависимость от Китая и впредь будет сидеть на китайской кредитной игле как Шри-Ланка, и закончит так же плохо. Вчера те же Ведомости выдали инсайд по поводу вероятной закупки юаней в российские ЗВР, чем вызвали аналогичную реакцию, причём зачастую от тех же источников, которые очень беспокоятся по поводу слишком крепкого курса рубля.

Фактология:

А. Насчёт сырьевых придатков стоило бы раз и навсегда отказаться от этого термина применительно к странам, которые своим влиянием на конкретные сырьевые рынки могут разгонять инфляцию в странах G7, создавать там социальную напряжённость, провоцировать продуктовую инфляцию или даже голод, а также останавливать энергоёмкие (и не только) производства. Когда траст Рокфеллеров контролировал значимую часть американской нефтедобычи, никому в голову не приходило говорить что «Рокфеллеры — это сырьевой придаток экономики США», наоборот, все жаловались, что они держат экономику США за горло.

Б. Россия — не Шри-Ланка. И не Пакистан. Выпуск государственных облигаций в юанях является мерой поддержки российских компаний, которым хочется выпускать юаневые облигации, а не способом кредитования российского бюджета. Корпоративные облигации обычно оцениваются, исходя из дополнительной доходности, которую они готовы предложить инвесторам по сравнению с государственными займами в той же валюте.

В. Безусловно, был бы идеальным вариант, в котором российские корпоративные заёмщики использовали бы и привлекали бы только рубли. К сожалению, он пока невозможен из-за того, что усилиям по интернационализации рубля довольно эффективно сопротивлялись как многие чиновники, так и многие корпоративные структуры. Соответственно, компаниям, которым требуется хоть какая-то валюта (в том числе для закупки того чего в России нет, а в России много чего вообще не производится), придётся пользоваться юанями. Насчёт опасений по поводу зависимости, смотрите пункт А.

2. Понятно, почему пособники США так встревожены. Привычный мир, в котором Запад – главный центр цивилизации, экономики и финансов, быстро рушится. Дедолларизация в России продолжается (ссылка):



МосБиржа (НКЦ) прекращает приём долларов в качестве обеспечения по сделкам почти на всех рынках.

С 29 августа ограничивается приём долларов США в качестве валюты обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на валютном, срочном и фондовом рынках, а также рынке драгметаллов и депозитов.

3. Россия и Индия обсудили возможное взаимное признание своих национальных платёжных систем, «Мир» и RuPay (не путать со старым Рупеем от РБК, в этом RuPay «ру» идёт не от России, а от рупии). Также Индия собирается перевести торговлю с Россией на китайский юань, эмиратский дирхам и свою собственную рупию с целью обхода западных санкций (ссылка).

Наш товарооборот с Индией резко подскочил весной, после того как мы перенаправили туда поставки нефти. Индийцам мы продаём нефть со скидками, но по вполне комфортной для нас цене. Скидки – это относительно высоких цен на Западе, который сам себя загнал в энергетический дефицит.

Объёмы российско-индийской торговли будет и дальше увеличиваться. Индийцам нужны доступные энергоресурсы, наша техника и наши алмазы. Мы можем закупать в Индии тропические фрукты, чай и разнообразную продукцию бурно развивающейся сейчас индийской промышленности.

Если весь сектор торговли России с Азией – с Китаем, с той же Индии и со всеми другими азиатскими странами, – таки перейдёт с доллара и евро на другие валюты, это будет мощный удар по евродолларовому миру. Россия, безусловно, останется важнейшим поставщиком энергоресурсов на планете, и исключение доллара из обслуживания российского экспорта может фатально подорвать его значение как мировой резервной валюты.