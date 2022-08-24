Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек

Днем 24 августа на рынке “Стройдвор” в Сигнальном проезде в районе Отрадного случился пожар. По данным RT, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение.

Экстренные службы уточнили, что изначально возгорание занимало площадь около 800 квадратных метров. Через час огонь охватил уже 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает “Царьград”.