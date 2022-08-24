 

Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек

24.08.2022, 21:00, Разное
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Днем 24 августа на рынке “Стройдвор” в Сигнальном проезде в районе Отрадного случился пожар. По данным RT, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение.

Экстренные службы уточнили, что изначально возгорание занимало площадь около 800 квадратных метров. Через час огонь охватил уже 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает “Царьград”.


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