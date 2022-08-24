 

“Ее не заткнешь”: Чурикова высказалась о говорливой Гагариной

24.08.2022, 21:00, Разное
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Вспоминая историю “Фабрики звезд”, трудно выделить кого-то одного из всех ее участников. Но свой личный рейтинг Яна Чурикова все же озвучила. “Безусловно, Полина Гагарина! – назвала лидера личного рейтинга ведущая. – “Фабрика” была для нее хорошим трамплином, хотя потом Полина замолчала на несколько лет. Но после заговорила так, что ее уже не заткнешь”.

Второе место Яна поделила между коллективами “Фабрика” и “Корни”, а завершили свой топ-3 Юлианной Карауловой. “Я очень рада за Юлианну Караулову. После появления на “Фабрике” ее карьера, так скажем, встала на паузу. Но вот эта перезагрузка в последние несколько лет… Тут все сложилось удачно: репертуар, менеджмент”, – говорит Чурикова.

Порассуждала она и о перспективах возобновления культового телешоу. Несмотря на все теплые чувства и воспоминания, Яна уверена – формат стал уже неактуальным для зрителей. “Я в этом плане категорична. Я считаю, “Фабрика” в 2022-м, а то и в 2023-м году – не тот проект”, – отрезала Чурикова.


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