 

Мнение: Сигнал

24.08.2022, 20:05, Разное
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Британия считает, что Европа должна четко сформулировать сигнал России – мы не хотим видеть в Европе русских чиновников, бизнесменов, пропагандистов, их жен и детей.

В общем-то, приближается последний акт драмы крушения надежд российской воровской аристократии. Стратегия «кочевого бандита», которой она придерживалась, подразумевает ограбление территории кормления и эвакуацию в другие юрисдикции, в которых можно легализовать награбленное и продолжить свое безбедное существование.

Проблема в том, что подобная стратегия подразумевает ключевое условие: не портить отношения с теми территориями, куда проводится эвакуация.

И вот здесь-то возникла засада: грабить страну и вывозить украденное они потянули, а вот понять, как себя вести – увы, на этом IQ закончился.

Итог перед глазами. Украденное принято с благодарностью и уже включено в экономический оборот тех стран, куда оно было вывезено. А вот владельцы украденного в этой схеме оказываются лишними. Их предложено вернуть «взад». Спасибо, мы без вас разберемся, что делать с вашими триллионами.

Никогда еще у руля огромной страны не было людей с таким криминальным бэкграундом и при этом с нулевым интеллектом. Потрясающее сочетание.

Если бы это всё не происходило с нашей страной, к этой истории можно было бы отнестись с юмором. И весело рассказывать потомкам с интонацией Задорнова: «Ну тупыыые!»

К сожалению, это про нас. Про тупых них и про тупых нас, верящих, что ну не может ведь быть такого, чтобы полные кретины управляли такой прекрасной страной.

Источник: Эль Мюрид


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