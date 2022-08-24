Чжунго цзюньван – американская военная помощь — это спонсор глобальной турбулентности

США участвуют почти в каждом вооружённом конфликте в мире, выражая готовность оказать поддержку в виде поставок оружия. Однако, как пишет «Чжунго цзюньван», такая помощь Америки не только оборачивается против неё самой, но часто приводит к войнам и беспорядкам в разных частях мира, поэтому США можно назвать главным спонсором глобальной турбулентности.



AP

США продолжают оказывать военную помощь Киеву с целью продолжения кризиса на Украине и максимального удовлетворения собственных интересов. Как пишет «Чжунго цзюньван», очевидно, что военная помощь является для Соединённых Штатов не только инструментом разжигания конфликтов, но и важным средством поддержания гегемонии.

Как продолжает военный новостной портал Китая, после Второй мировой войны правительство США создало учреждения, ответственные за внешнеэкономическую поддержку и военную помощь, а также разработало механизм и процедуры её оказания иностранным государствам. В ходе десятилетий практики Америке удалось выработать полномасштабную систему военной помощи.

Закон «Об иностранной помощи», принятый администрацией Кеннеди в 1961 году, является ядром этой правовой системы и определяет цели, назначения и подходы оказания помощи иностранным государствам. Кроме того, Соединённые Штаты также издали ряд специальных законодательных норм, регулирующих различные виды иностранной военной помощи. Например, закон «О контроле за экспортом оружия» определяет разрешения и условия продажи оружия другим странам так, чтобы программы, касающиеся продажи оружия, соответствовали внешней политике и национальным интересам Америки. В Перечне контролируемых вооружений приводится классификация различных видов оружия, помогающая разрабатывать программы продажи и контроля над вооружениями.

Однако Вашингтон не оказывает военную помощь в благотворительных целях. Посредством неё США пытаются ещё больше расширить свою систему альянсов и влияние, а также установить и отстаивать свою глобальную гегемонию.

В период холодной войны в процессе борьбы за глобальную гегемонию с Советским Союзом Соединённые Штаты пустили в ход средства военной помощи. С целью подавления социалистического лагеря Америка в рамках НАТО оказывала крупномасштабную военную помощь странам Западной Европы, повышая тем самым жёсткую силу противостояния на передовом рубеже. После прихода к власти Джона Кеннеди Соединённые Штаты под маской «мирной стратегии» расширяли масштабы своей военной помощи странам третьего мира для того, чтобы развязать геополитическую борьбу с Советским Союзом в Азии, Африке и Латинской Америке. В 1963 году число стран и регионов, получающих американскую военную помощь, возросло до 72, в то время как в 1952 году их было равно 28. В этот период США придерживались принципов прагматизма, в связи с чем выбор стран — получателей военной помощи больше не ограничивался союзническими отношениями и политическими режимами: большую роль играла геостратегическая ценность стран — получателей помощи. Например, ключевой целью военной помощи Соединённых Штатов на Ближнем Востоке была иранская династия Пехлеви. После 1980-х годов Америка выдвинула новую стратегию сдерживания Советского Союза, расширив масштабы военной помощи иностранным государствам, в результате чего количество стран — получателей американской помощи к 1988 году увеличилось до 102.

После окончания холодной войны США продолжили наращивать масштабы военной помощи в попытке укрепить свою глобальную гегемонию. Администрация Буша внедрила стратегию чрезмерного сдерживания, а также издала закон «О поддержке демократии в Восточной Европе». Это способствовало распространению влияния Соединённых Штатов средствами военной помощи на новые режимы, возникшие в Восточной Европе после радикальных изменений, и позволило Америке собрать плоды холодной войны. После событий 11 сентября Вашингтон определил терроризм как главную угрозу безопасности. Для победы в глобальной войне против терроризма США в очередной раз расширили масштабы и объём военной помощи, определив ключевыми целями этой помощи Ирак, Афганистан, Пакистан, Африку, а также другие страны и регионы, находящиеся на передовой линии войны против терроризма.

После прихода к власти Барака Обамы фокус стратегии национальной безопасности Соединённых Штатов сместился с борьбы против терроризма на соперничество крупных держав. В частности, после введения стратегии восстановления баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе наметилась тенденция повышения объёмов военной помощи США странам этого региона. В настоящее время, руководствуясь Индо-Тихоокеанской стратегией, Америка использует военную помощь как средство ускорения распространения влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, создания эксклюзивного «круга» и разжигания конфронтации между лагерями.

Но военная помощь для Соединённых Штатов — это палка о двух концах, поскольку преимущества в плане безопасности одновременно влекут за собой противодействие. Жёсткие требования часто приводят к конфликтам между Америкой и странами — получателями помощи.

Для максимального обеспечения собственных интересов военная помощь, оказываемая США, обычно сопровождается жёсткими условиями. С одной стороны, государство, получающее американскую военную помощь, действительно нуждается в ней для получения краткосрочных прямых выгод в области безопасности, но, с другой стороны, это вызывает беспокойство о том, что дополнительные условия оказания военной помощи подразумевают под собой грубое вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела государства, что в результате приводит к возникновению недовольства действиями Вашингтона. Кроме того, военная помощь на долгосрочной основе также способствует росту зависимости стран — получателей помощи от США в области безопасности, что приводит к формированию неравноправных отношений между двумя странами в этом аспекте. Длительное сохранение чувства недовольства и неравноправных отношений чревато угрозой резкого обострения отношений между Америкой и страной — получателем военной помощи. Например, в 2003 году 35 стран, включая Колумбию, Южную Африку и Болгарию, отказались предоставить гражданам США иммунитет от судебного преследования Международным уголовным судом — в ответ на это Соединённые Штаты объявили о прекращении предоставления данным государствам военной помощи.

Но Америка нередко оказывается в невыгодном положении, оказывая военную помощь будущему противнику. Очевидным примером является Афганистан, где США подготовили могильщиков для своих солдат.

Как заключают авторы статьи, Соединённые Штаты регулярно направляют военную помощь в районы, охваченные войной или подверженные такому риску; приток большого количества вооружения усугубляет напряжённость в регионе, тем самым повышая риск возникновения военного конфликта. После падения режима страны — получателя военной помощи зачастую устанавливается новый режим со встроенным «антиамериканским геном»: в результате военная помощь, предоставленная Соединёнными Штатами, используется для осуществления антиамериканской деятельности. Таким образом, Америка рубит сук, на котором сидит.

«Военная помощь США не только оборачивается против них самих, но часто приводит к войнам и беспорядкам в разных частях мира. Практически в каждом локальном военном конфликте в современном мире прослеживается тень американской военной помощи. Более того, оружие, поставляемое Соединёнными Штатами, через чёрный рынок может попасть в руки террористических организаций, что увеличит риск глобального терроризма. Можно сказать, что американская военная помощь — это спонсор глобальной турбулентности», — пишет «Чжунго цзюньван».