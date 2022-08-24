Мнение: Российско-белорусский БелАЗ, блокировка КАМАЗа и новые заводы микроэлектроники

1. Основатель проекта «Сделано у нас» разбирает, насколько знаменитый белорусский БелАЗ действительно белорусский, а насколько российский. Ведь Россия является не просто основным рынком сбыта, но и поставщиком большинства компонентов для грузовиков БелАЗа (ссылка):



Белорусский автомобильный завод расположен в Белоруссии в городе Жодино и специализируется на выпуске гигантских карьерных самосвалов и погрузчиков с конца 1950-х годов.

До недавнего времени это был крупнейший в мире производитель карьерных самосвалов, занимающий около 30% этого рынка в мире. За время работы предприятия его техника была поставлена в 82 страны мира.

БелАЗ – гордость Белоруссии! Причем, надо отдать должное, завод не просто эксплуатировал наследие, доставшееся ему от СССР, но развивался, проектировал и создавал новые модели, включая 450 тонного гиганта, БелАЗ-75710, который установил рекорд Гиннесса в странах Европы и СНГ, перевезя груз общей массой 503,5 тонн. <…>

В целом же в линейке белорусского производителя представлен широчайший выбор карьерных самосвалов от небольших до гигантских. Белорусы ведут разработку полностью электрических самосвалов и даже беспилотных.

Короче, они молодцы! Это правда.

Но мало кто знает, что основу многих моделей белорусского производителя составляют важнейшие комплектующие российского производства. Причем, это не просто какие-то там фильтры, поршня и кольца (хотя и они тоже), нет, это самое важное и самое высокотехнологичное: двигатели, трансмиссия, электроника, гидравлика.

Начнем с того, сам самосвал состоит из российского металла. Дело в том, что для карьерных самосвалов используют стали специальных высокопрочных марок. <…>

В целом доля российских комплектующих в белорусских самосвалах оценивается ближе к 60%, но это “в среднем по больнице”. В разных моделях эта доля, конечно, разная, и в каких-то может достигать и 80%. <…>

Сегодня импортные двигатели, по известным причинам, белорусскому производителю недоступны, и переход на полностью российские двигатели доведет долю российских комплектующих до 75%. <…>

Но двигатель не единственная важная и дорогая часть в Белазе. В карьерных самосвалах используется очень сложная трансмиссия, и если наши двигатели пока (за неимением мощных) используются в менее мощных самосвалах, то наша трансмиссия как раз в наиболее мощных моделях. <…>

Недавно БелАЗ с гордостью предоставил беспилотный карьерный самосвал. Так вот система беспилотного вождения для него разработана российской компанией VIST Robotics.

Возможно вы думаете, что в Белоруссии занимаются сборкой этих машин? Конечно, но дело в том, что после сборки самосвала и его обкатки, его снова разбирают, и грузят в вагоны. Например, для 450 тонного гиганта БелАЗ-75710 нужно 26 вагонов. И уже на месте у заказчика машину собирают снова. То есть даже сборка этих гигантов тоже налажена в России.

Конечно, БЕЛАЗ можно с полным основанием называть белорусским по месту конечного производства и сборки основной продукции. Однако с не меньшим основанием бренд можно называть и белорусско-российским.

Похожая ситуация, например, с крупнейшим производителем авиалайнеров Airbus. Хотя основные производственные мощности и штаб-квартира расположены во Франции, данная авиакорпорация считается европейской или, как минимум, франко-немецкой, так как значительное число компонентов и часть продуктов Эйрбаса производятся в Германии, Испании и ряде других стран.

2. Ютуб удалил видеоканал КамАЗа без возможности восстановления (ссылка):

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского автопроизводителя «КамАЗ» из-за санкций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании. <…>

В конце июня сообщалось, что Минфин США ввел санкции против «КамАЗа». Как заявляли в ведомстве, автопроизводитель является поставщиком бронированных автомобилей для российской армии. Также под ограничения попали 70 российских организаций, в том числе государственная корпорация «Ростех» и холдинг «Российские железные дороги» (РЖД).

Исторически так сложилось, что значительная часть наших крупнейших высокотехнологичных компаний производят и гражданскую, и военную продукцию. Даже если военная продукция занимает не слишком большую долю, это хороший предлог для Запада, чтобы «отменить» российскую компанию в целом.

3. Чувствительная для России область, в которой требуется импортозамещение, это микроэлектроника и электронные компоненты для автомобилей, авиации и прочей техники. Здесь у нас много обнадёживающих новостей.

Так, в Москве завод «Микрон» начал серийное производство NFC-чипов для системы быстрых платежей, причём в чипе используется отечественный микроконтроллер (ссылка).

Также в зоне «Технополис Москва» вскоре будет построен новый завод по производству СВЧ-электроники для бытовой техники (ссылка). А в особой экономической зоне «Иннополис» в Татарстане в 2023 году собираются запустить завод по производству материнских плат. Общая стоимость инвестиций в предприятие может составить до 2 миллиардов рублей, что, по российским меркам, для этой отрасли весьма серьёзная сумма (ссылка).

Деньги на микроэлектронику у России есть, обученные специалисты имеются. Принципиальное желание расширять собственное производство, независимое или слабо зависящее от Китая и Запада, тоже есть. Полагаю, этого достаточно, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом.