 

Собянин выделил 8,7 тысячи человек и 2386 единиц техники для помощи в тушении пожаров

24.08.2022, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Верховые пожары перепрыгивают через минерализованные полосы, уже созданных, распространяясь дальше. За последние несколько суток пожар ушел на север еще на 7-8 км. Тем не менее сегодня уже ситуация более контролируемая становится”, – сказал градоначальник в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Мэр предложил присваивать региональным пожарам уровень федерального реагирования и обязать соседние регионы выделять технику для оперативной ликвидации возгораний. Собянин отметил, что дым от пожаров в Рязанской области расходится на территории других регионов, где проживают около 20 миллионов человек.

Также он предложил ввести по примеру Москвы и Подмосковья меры профилактики природных пожаров в регионах с высокой концентрацией населения.

“Например, в Центральном федеральном округе сделать профилактические мероприятия: дороги, лесозащитные полосы, так, чтобы можно было в случае пожара очень быстро и оперативно доставить людей и технику в центр пожара и локализовать его”, – приводит слова мэра АГН “Москва”.

Ранее Собянин лично проинспектировал работу московских спасателей при тушении пожаров в Рязанской области. Ликвидация возгораний осложняется из-за малой доступности территорий – основную работу приходится вести с вертолетов и самолетов, сообщил градоначальник.

Пожары в соседних регионах стали причиной смога и запаха гари в столице. Однако состояние воздуха в городе остается в пределах нормы.

Московские службы работают в усиленном режиме. Они следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.05.22 / Нюша и её новая профессия – Личное мнение

16.02.21 / Армения к 2024 году перейдёт на кириллицу

04.01.22 / Телеведущий «Первого канала» Максим Галкин рассказал о методе воспитания своих детей

06.06.22 / Французы боятся, что останутся без национальных гречневых блинов

05.07.21 / Тенденции из 90-х и не только: стилисты выделили 10 самых горячих трендов в одежде и аксессуарах этого лета

24.08.22 / Астронавт NASA заявил о важности партнёрства с Россией в космосе на фоне международной напряжённости

14.07.22 / Короткие парики просты, недороги в обслуживании и долговечны: причины купить модный аксессуар

29.03.22 / Мнение: О примирении с Украиной на условиях… Украины

23.05.21 / Его все любят, но многие боятся: все секреты тотал лука для женщин старше 50

12.11.21 / C 1 января в России запретят самогонные аппараты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика