Собянин выделил 8,7 тысячи человек и 2386 единиц техники для помощи в тушении пожаров

“Верховые пожары перепрыгивают через минерализованные полосы, уже созданных, распространяясь дальше. За последние несколько суток пожар ушел на север еще на 7-8 км. Тем не менее сегодня уже ситуация более контролируемая становится”, – сказал градоначальник в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Мэр предложил присваивать региональным пожарам уровень федерального реагирования и обязать соседние регионы выделять технику для оперативной ликвидации возгораний. Собянин отметил, что дым от пожаров в Рязанской области расходится на территории других регионов, где проживают около 20 миллионов человек.

Также он предложил ввести по примеру Москвы и Подмосковья меры профилактики природных пожаров в регионах с высокой концентрацией населения.

“Например, в Центральном федеральном округе сделать профилактические мероприятия: дороги, лесозащитные полосы, так, чтобы можно было в случае пожара очень быстро и оперативно доставить людей и технику в центр пожара и локализовать его”, – приводит слова мэра АГН “Москва”.

Ранее Собянин лично проинспектировал работу московских спасателей при тушении пожаров в Рязанской области. Ликвидация возгораний осложняется из-за малой доступности территорий – основную работу приходится вести с вертолетов и самолетов, сообщил градоначальник.

Пожары в соседних регионах стали причиной смога и запаха гари в столице. Однако состояние воздуха в городе остается в пределах нормы.

Московские службы работают в усиленном режиме. Они следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, особое внимание уделено Троицкому и Новомосковскому округам.