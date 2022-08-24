 

Третья очередь ЖК Headliner в Москве готова более чем на 40%

24.08.2022, 19:35, Разное
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На сегодняшний день готовность составляет 41%. Работы по конструкциям выше нулевой отметки выполнены на 52%, ниже нулевой отметки – на 99%.

Полностью завершены свайные работы, разработка котлована, устройство шпунтового ограждения, монолитных конструкций до нулевой отметки по всем четырем корпусам. Подходит к концу устройство вертикальных конструкций и перекрытий стилобата.

Монолитный каркас четвертого корпуса готова на 35%, на уровне 10-12 этажа ведется кладка наружных стен. В пятом корпусе монолитный каркас выполнен на 67%, продолжается устройство вертикальных конструкций на уровне 28 этажа.

В шестом корпусе монолитный каркас готов почти наполовину, ведется кладка наружных стен, устройство кровли и вертикальных конструкций. Монолитный каркас седьмого корпуса выполнен на 95%, наполовину завершены кровельные работы, идет отделка и фасадные работы.

Строительство третьей очереди завершится в 2024 году. Вторую очередь введут в эксплуатацию в ближайшее время, сообщили в ГК “КОРТРОС”.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.


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