Как подобрать блузу под любимые джинсы или брюки: трендовые модели осени под любую фигуру

Стильная блуза давно стала частью базового женского гардероба, и осенний сезон этого года не станет исключением. Опираясь на фотографии с подиумов, актуальные модные тенденции и горячие новинки, можно создать неповторимый образ. Эти советы стилистов подойдут милым дамам, которые хотят быть в центре всеобщего внимания.

Освежает и молодит

Блуза – та самая одежда, которую могут позволить себе женщины с любой фигурой. Вещь, являющаяся базовой в гардеробе, идеально подойдет к джинсам или брюкам. Стилисты советуют остановиться на универсальной приталенной или просторной рубашке, которая не потеряет своей актуальности этой осенью.

Блуза прекрасно подойдет к любимым джинсам, и этот тандем никогда не выйдет из моды. Кроме того, такой комплект позволит женщине визуально выглядеть моложе своего возраста, что немаловажно для дам. А рубашка в вертикальную полоску еще и стройнит, придавая хрупкость фигуре.

Не стесняемся фигуры

Стилисты рекомендуют завязать на талии блузку узлом или заправить одну ее часть в штаны. Такой совет подойдет и стройным женщинам, и дамам с нестандартной фигурой. Главное – выбрать брючки с высокой посадкой, которая скроет животик.

Второй вариант понравится представительницам прекрасного пола, любящим комфорт, но не уверенным в своей фигуре. Им стоит обратить свое внимание на просторную блузу oversize длиной до бедер, которая скроет проблемные области и замаскирует лишние килограммы.

Худенькие и невысокие женщины тоже могут остановиться на этом варианте, но тогда рубашка, которую носят поверх джинсов, должна не быть слишком длинной. В противном случае она визуально укоротит длину ног.

Цветочный и анималистический принты

Практичный элемент гардероба белоснежного цвета – настоящий хит этой осени. Нет лучшего сочетания, чем белый и деним. По словам стилистов, это прекрасная комбинация, которая сделает ваш лук эффектным.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

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Тем, кто хочет раскрасить серые унылые дни, можно посоветовать остановить выбор на рубашке с цветочным декором. Неувядающая флористика в моде уже много лет: такой принт украсит любую одежду. Стилисты советуют выбрать блузу простого кроя, исключающего множество деталей, чтобы не перегрузить образ.

Кроме того, можно остановиться на так называемом анималистическом принте, в который когда-то облачалась сама Брижит Бардо. Если рисунок не будет слишком контрастным, блуза не будет выглядеть агрессивно.

Ставка на удлинение и оборки

С любимыми брюками или джинсами прекрасно сочетается удлиненная рубашка, которая напоминает тунику. Это прекрасная идея для нескучных дней! Рубашку можно надеть на работу, если это позволяет ваш дресс-код, или на веселую вечеринку.

Еще одним хитом осени станут блузы с оборками и рюшами. Некоторые женщины с опаской относятся к новому тренду, считая, что такая вещь будет смотреться старомодно. Однако стилисты уверяют: рубашки с кокетливыми декоративными элементами прекрасно подчеркивают женственность и придают объем там, где это необходимо.

Провокация в тренде

Самым горячим и одновременно романтическим трендом сезона станут супермодные прозрачные блузы, которые являются классикой гардероба. Рубашки, не скрывающие того, что обычно не видно, чудесно сочетаются с узкими брюками или джинсами. Прозрачная вещь, притягивающая взгляды, добавит в образ дерзости.

Если у вас до сих пор нет блузы в гардеробе, исправьте это досадное упущение!