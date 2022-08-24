Мнение: Люфтваффе посылают на мировую войну в Индо-Тихоокеанский регион

Люфтваффе посылают на мировую войну в Индо-Тихоокеанский регион

После отправки в прошлом году фрегата Bayern , командование Люфтваффе теперь тоже расширяет свои операция в Индо-Тихоокеанский регион.

На днях шесть самолетов Eurofighter из Tactical Air Wing 74 из Neuburg an der Donau, 4 A400M из Air Transport Wing 62 в Wunstorf и 3 A330 Multi Role Tanker Transport из Multi Role Tanker Transport Unit в Eindhoven были направлены «впервые из Германии в Индо-Тихоокеанский регион», по сообщению Бундесвера.

Они прибыли вчера в Австралию, где примут участие в широкомасштабных военных учениях в регионе в ближайшие несколько дней. Все это носит явно агрессивный характер и является частью военных приготовлений США и их союзников в регионе против Китая.

На официальном сайте Бундесвера сказано: «Во время боевых учений Pitch Black самолеты Eurofighter будут отрабатывать воздушные удары и оборону с международными партнерами в крупных соединениях». Самолеты будут «выполнять роли воздух -воздух и воздух-земля во время учений». Многонациональные военно-морские учения Kakadu – отработка защиты «судов с воздуха». Всего в маневрах примут участие «около 250 летчиков и летчиц».

Как сообщают вооруженные силы Австралии, это крупнейшие учения такого рода. Только в Pitch Black примут участие «до 2500 солдат и до 100 самолетов из разных концов света». В одном сообщение подчеркивается, что «Германия, Япония и Республика Корея полностью участвуют в первый раз.» Kakadu также будет «крупнейшим» на сегодня», с 19 судами, 34 единицами воздушной техники и более 3000 военных из 25 стран.

Как сообщает министерство обороны Германии, за учениями последуют «короткий визит» самолетов Люфтваффе к «восточноазиатским партнерам с общими ценностями» – Японии, Южной Корее и Сингапуру – странами, играющими ключевые роли в антикитайском альянсе США в регионе. «Усиленное присутствие Бундесвера продолжится в ближайшие годы», сообщает министерство.

Такое козыряние силами Бундесвера в Индо-Тихоокеанском регионе подчеркивает агрессивное поведение германского милитаризма, снова, и это после двух проигранных мировых войн и кошмарных преступлений, совершенных в двадцатом веке. Нынешняя операция – «крупнейшее и наиболее трудное выдвижение в истории Люфтваффе» – бахвалится высший командир – инспектор Люфтваффе Инго Герхартц.

Командующий Люфтваффе, который недавно угрожал применением атомного оружия против России, подчеркнул всемирные претензии германского милитаризма. «Люфтваффе может не только защитить восточный фланг НАТО на Балтике, но также сотрудничать с дружественными странами в Индо-Тихоокеанском регионе. Для нас не существует «или-или»! Мы даем ясный сигнал, что Люфтваффе может быть послано быстро и по всему миру, даже при параллельном выполнении многих задач.»

Яснее не скажешь. Германия играет ведущую роль не только в войне против России, но также против Китая. Доводя провокационные действия Люфтваффе в Индо-Тихоокеанском регионе до крайности, Герхарц объявил, что лично собирается лететь на Eurofighter из Австралии в Японию -над Южно-китайским морем и Тайванем.

Германское вмешательство приведет к еще большей эскалации в регионе. С тех пор, как Пелоси посетила Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион напоминает пороховую бочку, и прямое военное столкновение между США и Китаем становится непосредственной угрозой.

Армия Китая бессрочно продлила учения вокруг Тайваня, начавшиеся сразу после отлета Пелоси. США послали авианосную группу во главе с «Рональдом Рейганом» к острову и планируют развертывание военных судов в Тайваньском проливе. Еще одна делегация из США прибыла на Тайвань в воскресенье. Политика «одного Китая», которая стала основой восстановления дипломатических отношений между КНР и СЩА с 1979, практически отброшена.

Агрессивные цели Вашингтона – покорить бывшую полуколонию Китай и тем самым обеспечить господство империализма США. Хотя это может означать разрушительную третью мировую войну, германский империализм не собирается оставаться в стороне, когда речь идет о контроле и разделе этого богатого ресурсами и стратегически ключевого региона. Несмотря на тесные экономические связи с Китаем, правящий класс Германии вступает на тропу войны.

Ведущие деятели правительства и оппозиции в Германии уже выступили с поддержкой визита Пелоси, и призвали к более агрессивному отношению против Китая. Тон задала министр иностранных дел Анналена Бербок. В важной речи в Нью-Йорке она назвала Пекин «конкурентом и систематическим соперником». Она сказала, что это не в интересах Германии «создание Китаем своей эксклюзивной зоны экономической зависимости в регионе».

СМИ также выступают поджигателями войны. «Германия должна готовиться к конфликту с Китаем» и «освободиться от зависимости от КНР -даже ценой отказа от процветания» – требует самый читаемый еженедельник Германии Der Spiegel. Frankfurter Allgemeine Zeitung предупреждает: «Открытый конфликт с Россией сейчас заслоняет систематическое соперничество с Китаем. В долгосрочной перспективе, тем не менее, противостояние с Китаем – более трудная задача».

Все это значит не защиту «ценностей» и «демократии» против «агрессии» России и Китая, как утверждает официальная пропаганда, а продвижение вполне реальных империалистических интересов. Именно НАТО – и прежде всего США и Германия – начали войны за сырье, рынки и сферы влияния на Балканах, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Африке последние 30 лет. Теперь империалистический передел мира направлен прямо на покорение Москвы и Пекина.

Как и прокси война НАТО против России, развёртывание германских вооруженных сил в Индо-Тихоокеанском регионе систематически планировалось. На последнем саммите НАТО в конце июня была принята новая стратегия НАТО, которая открыто готовит военный блок к вооруженной конфронтации с Россией и Китаем – ядерными державами. Министерство иностранных дел Германии опубликовало так называемые «Принципы в Индо-Тихоокеанском регионе» еще в сентябре 2020 года, в которых заявлено, что Индо-Тихоокеанский регион –«ключ к формированию международного порядка в 21 веке».

Этот стратегический документ открыто провозглашает заявку германского империализма на лидерство в регионе. «Гималаи и Малаккский пролив могут казаться далекими. Но наше процветание и геополитическое влияние в ближайшие десятилетия будут основаны именно на том, как мы будем сотрудничать со странами Индо-Тихоокеанского региона». Как страна, которая активно торгует со всем миром, Германия «не должна ограничиваться ролью наблюдателя“ там, включая военную силу.

(c) Йоханнес Штерн

https://www.wsws.org/en/articles/2022/08/22/cbmo-a22.html – оригинал на английском

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