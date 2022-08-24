Школы Москвы готовы к началу учебного года – Собянин

До Дня знаний осталась одна неделя. К этому времени все образовательные организации проверяют на готовность к 1 сентября. Например, соблюдаются ли в учебном заведении требования по безопасности. Проверка обычно проходит в августе. В этом году эта работа уже завершена. “Система образования Москвы полностью готова к новому учебному году”, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

1 сентября 2022 года в первые классы московских школ пойдет рекордное количество детей. В первый раз за парты сядут около 119 тысяч бывших дошколят. 28 учебных заведений впервые примут учеников (10 школ, 17 детских садов и одна школа с дошкольным отделением).

К 2022-2023 учебному году подготовили 585 школ, детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования, которые примут 1,6 миллиона воспитанников, учеников и студентов (на 500 тысяч больше, чем в 2010-м, что готовит о позитивной демографической динамике).

В дошкольные группы отправились 456 тысяч детей. В большинстве районов Москвы в детские сады принимают детей от 2,2 года.

Стоит отметить, что этим летом в столице было отремонтировано более 1,2 тысяч зданий школ и детских садов и приведено в порядок около 200 территорий образовательных учреждений. Обновлены дорожки, ограждения, заменены покрытия спортивных площадок, высажены новые деревья и кустарники, установлены лавочки и беседки, новые фонари.

Сейчас школы либо завершили, либо продолжают генеральную уборку к новому учебному году. В планах – санитарная обработка территорий, поскольку очень важно соблюдать СанПиН. В числе требований – обеззараживание воздуха для здоровья бактерицидными лампами, бесконтактная термометрия на входе в здание, использование антисептиков.

Также сообщается, что в столичных образовательных учреждениях созданы все условия для организации питания детей. За счет бюджета города будут питаться все дошкольники групп полного дня и учащиеся интернатов. Будут бесплатные завтраки у учащихся начальных классов, завтраки и обеды – у детей из многодетных и социально незащищенных семей. Студенты колледжей также будут питаться бесплатно.