 

В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка

24.08.2022, 18:12, Разное
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В Раменскую больницу на скорой помощи привезли полуторагодовалого ребенка в тяжелом состоянии. Как сообщает “Радио 1”, у малыша была повышенная температура и слабость. По словам родителей, он мог проглотить пару шариков магнитного конструктора.

Когда ребенку провели операцию, оказалось, что они недооценили количество инородных тел в организме. По данным “Вестей Подмосковья”, из кишечника и желудка малыша извлекли 34 магнитных шарика.

При этом, как оказалось, родители обратились за помощью слишком поздно, только через четыре дня после того, как ребенок проглотил конструктор. В итоге магниты соединились уже будучи в кишечнике и порвали его. Как сообщает VSE42.RU, было обнаружено восемь отверстий, также у пациента уже развился токсический шок.

К счастью, хирурги провели успешную операцию и спасли малыша. Как пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”, ребенок чувствует себя хорошо и уже находится дома.


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