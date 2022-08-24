Кроше переходит в осень: тенденции связанных крючком нарядов – актуального тренда холодного сезона

Кроше — название одной из техник плетения крючком. Изделия, созданные по такой технологии, были актуальными уходящим летом. Они же останутся в моде и предстоящей осенью. Разбираемся, какие из них будут пользоваться спросом среди модниц.

Платья

Многие мировые дизайнеры представили в своих новых коллекциях вязаные крючком платья. Само по себе такое платье уже может считаться самобытным нарядом в случае плотной вязки: чтобы изделие не было просвечивающимся. Например, элегантное черное платье, сделанное в технике кроше, подойдет для посещения торжественных мероприятий.

Можно выбрать не однотонную вещь, а геометрическим принтом. Оригинально смотрится трехцветное платье с горизонтальными, вертикальными и косыми линиями.

Но есть и другие виды платьев, где более крупная вязка. Из-за этого изделие немного просвечивается. В таком случае его можно комбинировать с другой одеждой. Например, под низ надевать топ и штаны. Джинсы с вязаным платьем подойдут для создания стильного повседневного образа.

Что касается фасонов, то здесь все на вашу усмотрение. Вы можете купить цельное изделие (которое надевается через голову) или платье на пуговицах.

Кофты и свитера

Вязаные свитера прекрасно сочетаются с брюками, джинсами. Они делают образ более теплым, уютным, домашним: особенно если изделие оверсайз.

В моде также кофты с длинными рукавами или с рукавами три четверти. Ажурные узоры делают такие изделия изюминкой любого образа. Надевайте вязаную кофту яркого цвета и комбинируйте ее с чем-то более нейтральным. Например, с однотонными джинсами или брюками прямого кроя.

В моде кофточки на завязках спереди на груди. Их можно надевать наверх на футболку или на водолазку, чтобы утеплиться. Получится прекрасный образ для вечерних свиданий, прогулок с друзьями, шопинга и т. д.

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Аксессуары

Востребованными также будут вязаные аксессуары. Например, шляпки. Они позволят создать креативный и в то же время романтичный образ милой леди.

Вязаные сумки также уместны. Они хорошо вписываются в наряд в стиле бохо. Однако прохладной и дождливой осенью актуальность таких сумочек падает. Все же их лучше носить в солнечную и теплую погоду. В идеале это пляжный вариант. Если отправитесь к морю в бархатный сезон, то можете прихватить с собой вязаную сумку.

Предостережения

Вязаные изделия — не универсальные. Нужно знать основные правила их ношения, чтобы лук не получился безвкусным. Например, нельзя в одном наряде сочетать две разные вязаные вещи: к примеру, кофту и штаны. Не рекомендуется даже надевать одновременно вязаную шляпку и вязаную кофточку. Запомните, что в одном образе есть место только для одной вещи, сделанной в технике кроше.

Вязаное изделие является акцентным, поскольку в нем уже присутствуют ажурные узоры. Чтобы образ получился гармоничным, то другие вещи должны быть без принта и рисунков, желательно сдержанных нейтральных цветов.

В тренде изделия с ажурными вставками, выполненными в технике кроше. Например, платья. Их можете смело надевать, не боясь, что образ может получиться безвкусным и неактуальным.