 

Мнение: Хороша книга, хотя и грустная… Новая СРЕДА в ШОКОЛАДНИЦЕ!!

24.08.2022, 17:54, Разное
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Прекрасный отзыв:
“Очень точно описаны те невидимые силы, которые влияют на всех нас… Хороша, хотя и грустная” (Сергей Гудков, Фейсбук)

Сегодня – СРЕДА, и уже КАК ОБЫЧНО я жду вас, дорогие будущие читатели, в кафе Шоколадница возле м. Китайгород, на углу улицы Маросейка и Лубянского проезда (напротив Политехнического, вход со стороны Лубянского проезда). Начало – в 18 ч, а окончание – после 20 ч.

Итак, СРЕДА со СТРАНОЙ УТРАЧЕННОЙ ЭМПАТИИ, автор в Шоколаднице на Китайгороде с книжками с 18 до 20 ч, 24 августа, готов подписать свое творение для всех желающих!

Если все-таки потеряетесь – звоните по тел. +7915-823-1325, Алексей. Если ж вы не в Москве или даже за границей – шлите заказ в личку или на почту [email protected]

Источник: Размышления вольного социолога


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