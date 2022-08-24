Скандалы: «Футбол в России стал изгоем»

Жена Федуна объяснила, почему он продал «Спартак»

Эксперты выдвигают множество разнообразных версий причин, по которым владелец московского «Спартака» расстался со своим любимым детищем, однако настоящая причина – всего лишь одна. Как известно, многолетний владелец московского «Спартака», бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун, принял драматическое решение – продать свой любимый клуб. Менеджер заявил о продаже 100% акций «Спартака» и его стадиона компании «Лукойл».

Понятно, что такое решение произвело эффект разорвавшейся бомбы и для болельщиков «народной команды», и для всех любителей футбола, даже несмотря на то, что при Федуне клуб не слишком баловал успехами: всего одно чемпионство и один Кубок России и ни одного международного кубка за 19 лет, тогда как у газпромовского «Зенита» в несколько раз больше трофеев.

Эксперты выдвигают разнообразные версии такого решения, и все они в той или иной степени правомочны.

«Спартак» больше не семья

К примеру, журналист Игорь Шулика пишет

«В реальности, я уже писал, повторю, он был болельщиком, что мешало ему управлять клубом, ибо случился конфликт интересов. Для России это история типичная. На Западе можно купить клуб, как бизнес-проект, а в России частный футбол строго для души. Это не место, где заработаешь, а место, где много потратишь.

Поэтому слухи уже давно определяли контрольный пакет «Спартака» от Федуна то Петру Авену, то Леониду Богуславскому, то есть болельщикам с деньгами, которые готовы были тратить. Или неготовы, мы не знаем, сделки не состоялись, а сейчас Богуславскому и особенно Авену точно не до «Спартака».

Болельщики не любили Федуна, как чудного барина. Но он и правда был чудным, потому что нормальный не станет тратить такие деньги, чтобы поиграть в футбол. А Зарема (молодая жена Федуна, прим.ред) появилась, когда после коронавируса Федун подорвал здоровье, что в принципе тоже объяснимо. Тут и чудачество, и в какой-то степени необходимость.

Инсайдеры говорят, что «Лукойл» предлагал Федуну стать Гинером, то есть из хозяина превратиться в наемного менеджера с особым статусом. Он не захотел, во-первых, возраст и здоровье, во-вторых, он так не сможет. Наемный менеджер не может быть чудным барином, а по-другому Федун не умеет.

Что ждет «Спартак»?

Он был любимым дитя, в которое вкладывали деньги, слишком баловали и иногда лупили. Но все-таки родители, дом и т.д. Пусть даже непутевый ребенок, но любимый.

Но родители постарели, денег у них не стало из-за санкций и они сдали дите в детский дом. Для «Лукойла» владение «Спартаком» будет просто обязательной программой, хорошо, если не чемоданом без ручки. Поэтому времена Федуна будут потом болельщики вспоминать с ностальгией. Даже в плохом доме при отце чудным барином лучше, чем в детском доме с разумным директором.

Так что лозунг «Спартак это — семья» больше неактуален…»

А вот еще несколько мнений из социальных сетей:

— За девятнадцать, если память не обманывает, лет чемпионат России выигран один раз. За всю предыдущую историю клуба… так мало побед за такой же период не случалось ни разу. И это, наверное, самая объективная характеристика менеджерской успешности.

— Целое поколение уже выросло, которое не знает, что было до Федуна. Теперь попробуем без него. А Леонид Арнольдович будет экспертом в телеэфире. Может быть…

— А знаете, что самое смешное? Без Федуна в «Спартаке» будет гораздо хуже.

— Не знаю, будет ли хуже без Федуна, но я точно знаю, что лучше с ним точно не было бы.

— Внимание вопрос, зачем частной нефтегазовой компании, убыточный непрофильный актив в момент кризиса? Может лучше купить что-то поинтереснее и не у дружественных структур?

— Федун слил все свои рычаги управления командой дружественному «Лукойлу». Полагаем, что фиксировать убытки вскоре начнут и владельцы других спортивных клубов, перекидывая свои активы на плечи близких к бюджету гигантов.

Уходит не Федун, уходит эпоха

Все это, конечно же, верно, однако главная причина – в другом. Ее озвучил популярный футбольный комментатор и эксперт Александр Шмурнов:

«Все просто. Федун не готов тратить свой темперамент, свои силы, свою жизнь на то, чтобы возглавлять клуб, не существующий в мировом футбольном пространстве. Те амбиции, которые были у Федуна, они удовлетворялись далеко не только борьбой в чемпионате России: любой футбольный матч, любой футбольный сезон имел перед собой главную цель – выступление в Европе. Чтобы привезти на великолепные построенный им стадион «Наполи» или «Барселону», и с ними бороться на равных, Чтобы обыграть «Севилью» 5:1, например. «Спартак» теперь находится вне европейского, вне международного игрового пространства. И для Федуна ориентир для владения и построения клуба на будущее просто исчез. Я полагаю, что уходит не столько Федун, сколько эпоха. А она была бурной, темпераментной, труднопредсказуемой, но позитивной!»

Справедливость этого суждения подтвердила супруга Федуна Зарема Салихова, принимавшая самое активное участие в жизни клуба. Она написала прощальное письмо про «обреченный российский спорт»:

— Футбол и спорт в России обречены быть изгоями на годы — это печальная реальность. В данный момент футбольное сообщество может делать вид и обещать, что все будет хорошо, но индустрия не выживет без международных турниров, лучших игроков, опыта, сотрудничества. Сейчас мы просто доедаем остатки былого.

— Частные футбольные клубы вымрут как вид, не получая дивидендов от основных бизнесов, транзакции по трансферам будут недоступны, софт и современные решения в IT, международное сотрудничество в бизнесе и социальной сфере уже исчезает. Останутся только монополии и их монополистичный футбол. Такого нет ни в одной европейской стране.

— Чтобы клуб стал таким, каким вы видите его сейчас, я училась в Университете Барселоны, окончив его с отметкой «отлично», а благодаря дизайнерам клуба это была лучшая презентация проекта в истории Университета. В целом я потратила ровно два года жизни, порой ставя «Спартак» выше интересов семьи, детей.

— Я по-прежнему доверяю только иностранным специалистам. Но и среди российских специалистов тоже есть профи.

— Пожелания новым менеджерам? Сохранить то, что было сделано мной за последние два года»

Оригинал материала: “Новые известия”