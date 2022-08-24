Мнение: Из суда не выйдешь

Фигуранты «дела группы «Сумма» уже могли бы освободиться, если бы им вынесли приговор. Однако «пытка процессом» продолжается пятый год.

…Юрий Петров своими словами, похоже, озадачил даже судей.

Петров работал гендиректором ООО «Энергия-М». Эта компания была одним из поставщиков оборудования для электрической подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге, возведением которой занималась дочерняя компания «Суммы».

Оборудование поставлено, подстанция смонтирована и уже давно эксплуатируется, но следствие и прокуратура посчитали договор, заключенный с ООО «Энергия-М», фиктивным.

И коммерческо-хозяйственную деятельность, связанную со строительством и оборудованием подстанции, следствие и прокуратура признали преступной.

Юрия Петрова арестовали, и он тоже уже почти четыре с половиной года находится под стражей. При этом Петрову вменяется один-единственный эпизод по единственной статье — ст. 159 УК (мошенничество).

— Обвинение привело в суд уже более 620 свидетелей, — сообщил о своих подсчетах подсудимый. — И ни один из них не дал показаний, что знает меня. Ни лично, ни по публикациям в прессе. Мне инкриминируется один эпизод по одной статье УК. Даже если взять по максимуму, вы можете приговорить меня к десяти годам лишения свободы. А я уже в тюрьме больше четырех лет. По закону день в тюрьме равен полутора дням нахождения в колонии.

То есть я уже отбыл больше шести лет колонии. И уже могу ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Суд фактически лишает меня права на УДО. А прокурор обманывает суд, утверждая, что я могу сбежать. Какой смысл мне сбегать?

Эмоциональное выступление Юрия Петрова, возможно, и озадачило судью Олесю Менделееву. Но решение по подсудимому, подсчитавшему, что он уже имеет право на УДО, было аналогичным решениям по другим фигурантам уголовного дела: продлить арест до октября.

В этом уголовном деле порядка 900 томов и 126 коробок вещественных доказательств. При этом больше 800 томов уголовного дела — это документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности группы «Сумма». Суд обязан изучить эти документы и дать им правовую оценку.

А чтобы был вынесен обвинительный приговор, прокурорам необходимо убедить суд, что все эти документы только похожи на настоящие, а на самом-то деле они фиктивные.

И группа «Сумма» если и вела финансово-хозяйственную деятельность, то исключительно для создания видимости, для прикрытия своих истинных целей — хищения и растраты денег.

Это прямо следует из примечания к статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), которая инкриминируется братьям Магомедовым и другим фигурантам уголовного дела. И по которой им грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Без этого примечания применение «бандитской» статьи УК в отношении подсудимых предпринимателей, процесс над которыми продолжается в Мещанском суде Москвы, вообще было бы невозможным. Но что это за примечание и откуда оно взялось?

Еще в январе 2020 года президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил о необходимости перестать использовать 210-ю статью Уголовного кодекса как карательный инструмент против бизнеса.

Госдума прислушалась к мнению президента России. И в апреле 2020 года в ст. 210 УК были внесены поправки, которыми было запрещено привлекать к уголовной ответственности по этой статье учредителей, руководителей и сотрудников предприятий.

Но Госдума оставила для правоохранителей потайную дверцу в этой статье, дополнив ее примечанием. Согласно которому теперь, если следствие предполагает, что предприятие было специально создано для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, то учредителей и руководителей такой компании можно привлекать к ответственности по статье 210.

Этой лазейкой и воспользовалось следствие в рамках «дела Магомедовых». По версии, приведенной в обвинительном заключении, группа «Сумма» была создана в 2010 году конкретно и специально для растрат и хищений. А вся финансово-хозяйственная деятельность «Суммы» — не более чем прикрытие.

И реконструкция основной сцены Большого театра, и строительство федеральных трасс и нефтепроводов, и возведение портового терминала в Приморске, и строительство стадионов в Казани и Калининграде к чемпионату мира по футболу, — все это, по логике следователей, криминальная бутафория.

И десятки тысяч рабочих мест в группе «Сумма» — это всего лишь создание видимости работы.

И 20–25 миллиардов рублей налогов, которые «Сумма» ежегодно перечисляла в бюджеты всех уровней, выходит, тоже лишь прикрытие.

И орден Почета, и орден Дружбы, которыми был награжден Зиявудин Магомедов, — это награды за преступления.

…Первое же судебное заседание после перерыва было перенесено из Мещанского районного суда в Мосгорсуд. И прошло в закрытом режиме. В ход пошли «секретные свидетели». Со свидетелями обвинения, которые были готовы выступать открыто, обвинению, очевидно, каши не сварить: большинство из тех 620 свидетелей, которых насчитал подсудимый Юрий Петров, в основном говорили именно о бизнес-проектах группы «Сумма», о договорах и контрактах, о подрядчиках и субподрядчиках. И эти показания очень скверно стыкуются со статьей 210 УК, предъявленной братьям Магомедовым и другим фигурантам уголовного дела.

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