Российские рыбаки на Курилах чуть не разобрали американскую подлодку с ядерным оружием

На Курилах группа из семерых рыбаков попыталась взять на абордаж американскую подводную лодку типа Virginia, которая несла на борту ядерные боеголовки. Предположительно субмарина должна была оставаться в японских водах, но заблудилась из-за сбоя в навигационном оборудовании.

Ранним утром 22 августа командир судна отдал приказ о всплытии, чтобы визуально сориентироваться. Это решение едва не стало роковым.

Процесс всплытия занял около тридцати минут. Поднявшись на смотровую площадку, американские военнослужащие пришли в ужас: неизвестные люди в камуфляже уже разбирали торпедный отсек и сняли кормовую часть. Военнослужащие ВМФ США поняли, что уже не смогут погрузиться обратно, а рыбаки в свою очередь отправили младшего из них на лодке за участковым.

Прибывший сотрудник полиции с помощью программы-переводчика на телефоне объяснил заморским гостям, что произошло недоразумение, а также заставил рыбаков смонтировать украденные компоненты субмарины обратно, после чего она смогла уплыть в направлении Японии. Торпеды американцам, впрочем, так и не вернули.

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