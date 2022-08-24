Названы признаки возможного развития рака поджелудочной железы

Эксперты в области медицины назвали признаки возможного развития злокачественной опухоли в поджелудочной железе. Этот вид рака можно обнаружить, находясь в постели.

Онкологические заболевания являются одними из самых летальных и трудноизлечиваемых. Рак поджелудочной железы составляет еще большую опасность из-за того, что его намного тяжелее своевременно диагностировать. Именно поэтому так важно уметь определять вероятные симптомы тяжкого недуга, выявление которых позволят обратиться к медикам вовремя. В первую очередь, следует учесть расположение органа, который находится в брюшной полости, а значит, непосредственно связан с пищеварением.

Установить проблемы с поджелудочной железой можно, даже находясь в постели. Врачи советуют обращать внимание на болевые ощущения в определенных частях тела в лежачем положении. Ими являются спина и верхняя часть живота, также, как информирует врач-онколог Андрей Воробьев, ухудшение самочувствия могут возникать во время еды, при этом при наклоне вперед дискомфорт уменьшается. В случае наличия подобных признаков следует немедленно обратиться в медучреждение для прохождения полного обследования.

Также важно помнить, что рак поджелудочной железы может проявляться в общем недомогании, изменениях в стуле, в том числе запоре, поносе или вздутии живота. Может при развитии злокачественной опухоли в данном органе наблюдаться зуд на коже, желтуха, меняется и цвет мочи, она темнеет, либо, наоборот, становится бледнее. Человек начинает терять вес, у него отсутствует аппетит и появляется чувство усталости. Кроме того, у больного может наблюдаться потеря энергии, озноб или жар. Если в течение двух недель симптоматика не исчезает, и тем более при усилении болей и других признаков, следует срочно идти к лечащему врачу.