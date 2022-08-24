 

Старым компакт-дискам нашли применение

24.08.2022, 16:51, Разное
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С помощью старых компакт-дисков планируют создавать биосенсоры для отслеживания состояния здоровья человека. Эксперты опубликовали результаты своей исследовательской работы в журнале New Atlas и продемонстрировали, как именно применяется устаревший носитель для разработки носимых датчиков.

Основой биологических датчиков может стать золотая фольга, которая также используется при изготовлении компакт-дисков. Выделить ее просто: носитель замачивают в ацетоне на полторы минуты, а затем с помощью полиимидной ленты снимают слой фольги с поликарбоната.

Биосенсоры на основе золотой фольги можно применять для мониторинга уровня сахара и кислорода в крови человека, показателей электрической активности мускулатуры. Изготовление датчиков занимает порядка 30 минут.


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