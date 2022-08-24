Старым компакт-дискам нашли применение

С помощью старых компакт-дисков планируют создавать биосенсоры для отслеживания состояния здоровья человека. Эксперты опубликовали результаты своей исследовательской работы в журнале New Atlas и продемонстрировали, как именно применяется устаревший носитель для разработки носимых датчиков.

Основой биологических датчиков может стать золотая фольга, которая также используется при изготовлении компакт-дисков. Выделить ее просто: носитель замачивают в ацетоне на полторы минуты, а затем с помощью полиимидной ленты снимают слой фольги с поликарбоната.

Биосенсоры на основе золотой фольги можно применять для мониторинга уровня сахара и кислорода в крови человека, показателей электрической активности мускулатуры. Изготовление датчиков занимает порядка 30 минут.