Инженеры предлагают устанавливать солнечные панели не горизонтально, а вертикально

Немецкие специалисты пришли к выводу, что гораздо эффективнее монтировать солнечные панели вертикально, а не горизонтально. Это поможет генерировать еще больше электричества. Свои мысли на этот счет они опубликовали в журнале Clean Technica.

Эксперименты проводили сотрудники Лейпцигского университета прикладных наук. Они рассказали, что обычно панели располагают под углом 25-30 градусов. Они предложили использовать двухсторонние элементы, один из которых необходимо ориентировать на восток, а другой – на запад.

По словам ученых, такой подход позволит сократить площадь, которую занимают солнечные станции, или использовать место между установками для посадки сельскохозяйственных растений.