 

Инженеры предлагают устанавливать солнечные панели не горизонтально, а вертикально

24.08.2022, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкие специалисты пришли к выводу, что гораздо эффективнее монтировать солнечные панели вертикально, а не горизонтально. Это поможет генерировать еще больше электричества. Свои мысли на этот счет они опубликовали в журнале Clean Technica.

Эксперименты проводили сотрудники Лейпцигского университета прикладных наук. Они рассказали, что обычно панели располагают под углом 25-30 градусов. Они предложили использовать двухсторонние элементы, один из которых необходимо ориентировать на восток, а другой – на запад.

По словам ученых, такой подход позволит сократить площадь, которую занимают солнечные станции, или использовать место между установками для посадки сельскохозяйственных растений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05.21 / Рассмотрение: AppleiPad Pro 2021 года снова великолепен, но …

04.05.22 / От запретного романа до тайной свадьбы: как Настя Каменских охмурила женатого Потапа

20.05.21 / Для тех, кто соскучился по 90-м: трендовые образы

15.12.21 / Мнение: Арестован владелец шахты “Листвяжная”

06.05.21 / Кристина Асмус поделилась спортивными успехами дочери: видео

17.12.20 / Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов

27.06.22 / Самый оптимальный вариант на жару, который к тому же и в тренде: тенденции льняных нарядов на лето-2022

30.11.20 / Футболист-негр стал депутатом в Приднестровье

11.08.22 / Худрук Левшин предложил Смольному не отвлекаться на собачий шум, а заниматься важными задачами

27.01.22 / Мнение: США дали письменный ответ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика