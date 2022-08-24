В отдалённые деревни и посёлки проведут водкопроводы

Правительство приняло программу «Развитие малых муниципалитетов – 2023», суть которой заключается в удовлетворении базовых потребностей жителей отдалённых деревень и посёлков.

На форуме с участием представителей поселений удалось определили первоочередную цель: это бесперебойная поставка водки.

По словам замминистра экономического развития России Валерия Потапенко, в настоящее время ситуация в отдалённых населённых пунктах неудовлетворительна. Отсутствие газа, центрального отопления, водоснабжения, а порою и простейших алкомаркетов, влекут за собой общую депрессивность этих мест. Трудоспособное население бежит, сельхозпредприятия остаются без рабочих рук.

Чтобы разрешить накопившиеся проблемы, решено построить первый экспериментальный водкопровод и оценить его эффективность на примере нескольких деревень Астраханской и Костромской областей.

– Правительством была поставлена задача повысить уровень жизни и общую удовлетворённость населения в отдалённых посёлках. Первым делом нужно дать возможность людям, скажем так, получать удовольствие от жизни даже вдали от цивилизации. Межправительственная комиссия рассмотрит возможность оснащения водкопроводами до 400 населённых пунктов к 2040 году, — рассказал про программу Валерий Потапенко.

Чиновник добавил, что к строительству будут привлечены специалисты «Газпрома», имеющие опыт прокладки многокилометровых магистралей.

—