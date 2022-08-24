Определены неочевидные симптомы диабета

Эксперты в области эндокринологии сообщили, что они обнаружили скрытые симптомы диабета, о которых мало кто знает. К ним относятся, например, постоянное чувство голода, ухудшение зрения, медленное заживление травм и частое мочеиспускание.

Специалисты провели исследование и выяснили, что люди часто не придают значения и очевидным симптомам, а такие признаки наличия диабета и вовсе упускаются из виду. К примеру, человек может столкнуться с голодом даже после употребления пищи. Так происходит из-за того, что глюкоза не попадает в мышцы в связи с развитием инсулинорезистентности.

Не редко из-за диабета падает четкость зрения. Оно ухудшается после приема пищи из-за отека хрусталика на фоне повышения уровня глюкозы в крови и накопления жидкости в глазах.