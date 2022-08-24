 

Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье

24.08.2022, 15:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава строительной фирмы “Дом Лазовского” заявил, что, вопреки ожиданиям, во второй половине лета 2022 года спрос на загородное жилье вырос. По мнению эксперта, вскоре стоит ждать изменений положений на рынке. Причем, кстати, в положительную сторону.

По словам Максима Лазовского, уже этой осенью цены на строительные материалы начнут изменяться. Эксперт предсказал снижение цен на загородное жилье. Правда, пока что о значительном падении стоимости говорить рано. Так, по прогнозам эксперта, скидка на строящиеся дома составит десять процентов.

Также сообщается, что девелоперы готовятся к отложенному дисконту, а уже зимой может представиться возможность купить недвижимость за городом по существенно сниженной цене. При этом раньше все было наоборот.

Если говорить об осеннем периоде, то есть вероятность, что цены все-таки вырастут. Об этом заявил директор маркетинга, ссылаясь на тот факт, что с конца зимы по начало лета наблюдалось повышение стоимости на жилье в многоэтажных домах. При этом некоторые специалисты все-таки считают, что цены, напротив, упадут на несколько показателей. Однако эксперты предупреждают, что серьезных изменений следует ждать только в том случае, если на рынок зайдут крупные строительные компании.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08.22 / Что станет с Землей после нас?

03.06.21 / Витас вновь стал отцом. У артиста и его супруги Светланы появилась на свет дочь

28.06.20 / Милана Тюльпанова дала большое интервью о разводе с Александром Кержаковым: “Вряд ли мы когда-то сможем общаться нормально”

30.03.22 / Мнение: Что будет с производством лекарств, бумага из борщевика и метамфетаминовая Чехия

11.06.22 / Мнение: О назревающей «зраде»… России приготовиться?

07.12.21 / Подмосковные врачи удалили пациенту опухоль весом пять килограммов

04.03.21 / Россия введёт санкции на ввоз европейского семенного картофеля

26.02.22 / “Братья”: как теперь сложатся отношениями между русскими и украинцами

02.08.22 / Роспотребнадзор рекомендует людям из уязвимых групп носить маски в общественных местах

14.01.21 / Скандалы: Тайная комната миллиардера Аминова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика