Тренч — один из хитов осенней моды: какие модели выбрать и с чем сочетать

Тренчем называют плащ или пальто 19-го века, которые обретают все больше популярности и в наше время. Они по праву находятся в тренде, поскольку смотрятся элегантно, визуально делают фигуру стройнее, а также являются практичными, поскольку могут легко украсить и сделать завершенным любой образ. Нынешней осенью они станут особо популярными и востребованными модницами и красавицами.

Концепция

Впервые плащи с погонами на плечах и поясом носили солдаты в армии, поскольку тренчи были очень практичны и придавали образу аккуратности и строгости. Кроме того, плащи шили из плотной хлопчатобумажной ткани, которая защищала от холода, дождя и любых осадков. Впоследствии тренчи стали носить не только мужчины, но также и женщины. Сегодня фасон постоянно усовершенствуется, он пополняется новыми элементами, что придает ему еще большей красоты и привлекательности.

Как правильно подобрать длину, фасон и цвет

Очень важно подобрать тренч именно под свой стиль и вкус. Для этого нужно прислушаться к рекомендациям, которые могут помочь в выборе. Например, предпочитайте выбирать двубортные тренчи, которые выглядят более нарядными и элегантными. Уделите особое внимание комфортности, поскольку тренч должен быть для вас идеально удобным предметом одежды, чтобы вы в нем чувствовали себя настоящей королевой.

Выберите правильную длину, соответствующую вашему росту и телосложению. Также стоит выбрать оригинальный цвет, который вам максимально подойдет под цвет волос, глаз и кожи. Очень важным моментом является выбор качественного товара, поскольку тренч является одеждой, не подвластной моде. Чем дороже и качественнее он будет, тем дольше вам прослужит.

Длина

Существуют короткие, средние и длинные тренчи, и вашей задачей является выбрать оптимальную для себя длину. Если речь идет о коротком изделии, имеется в виду длина максимум до середины бедра. Такую модель лучше выбирать невысоким женщинам. Однако, если вы являетесь обладательницей пышных форм, остановите свой выбор на изделии чуть длиннее.

Средняя длина предполагают низ на уровне колена. Такой тренч является универсальным и самым популярным, поскольку идеально подходит женщинам любого роста и с любым телосложением.

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Длинный тренч – это изделие длиной от колена до щиколотки. Такой плащ является очень нарядным, эффектным и креативным. Он замечательно смотрится на высоких девушках и отлично сочетается с брюками с высокой талией или мини-юбкой. Желательно выбирать не очень плотный материал, поскольку тренч будет визуально утяжелять образ.

Фасон

Есть много разных фасонов, которые используются при пошиве тренча. Первоначально предпочитались модели, которые визуально увеличивали торс офицеров.

Если вы хотите зрительно увеличить бюст, используйте двубортную модель. А если хотите сделать ее меньше, выбирайте однобортную или модель без пуговиц с открытыми лацканами.

Цвет

Он выбирается по вашему усмотрению. Главным условием является то, что оттенок максимально вам подходил и сочетался с остальными предметами одежды, обувью и аксессуарами.