Яркая осень: самые трендовые цвета в одежде сезона-2022

По словам ведущих модных дизайнеров, нас ждет царственный 2022 год. Только взгляните на цветовую палитру! Королевский фиолетовый, бирюзовый и ярко-красный — все эти трендовые оттенки, представленные на подиумах сезона осень-зима – 2022, разнообразят гардероб истинных ценителей моды. От самых элегантных до романтических оттенков – мы составили подборку образов, которые подойдут женщинам разных возрастов и не останутся незамеченными.

Королевский фиолетовый

Фиолетовый стал основной цветовой гаммой платинового юбилея королевы в этом году. Ожидается, что такие бренды, как Bottega Veneta и Blumarine, сделают этот оттенок основой своих коллекций.

Цвет драгоценного камня — классический осенний оттенок. В отличие от розового, он не был популярен в течение последних лет. Однако пришло время перемен. Фиолетовый можно сочетать с верблюжьим цветом или сделать на нем акцент, например надеть яркий фиолетовый вязаный свитер, колготки или пальто.

Розовый

Ярко-розовый цвет Барби был на пике популярности в течение последних шести месяцев с тех пор, как Валентино создал полностью ярко-розовую коллекцию.

Стилисты прогнозируют переход от яркого к приглушенному бледно-розовому цвету. Этот мягкий, романтичный оттенок разнообразит ваш осенний гардероб.

Бирюзовый

Драгоценные тона актуальны в этом сезоне, и появление бирюзового на подиумах доказывает это. Этот цвет привлекает к себе внимание, поэтому ваше появление точно не останется незамеченным.

От платьев до классических костюмов – бирюзовый цвет можно надеть на свидание или в офис. Но помните о том, что этот оттенок не нужно перегружать яркими массивными аксессуарами. Образ должен выглядеть элегантно и стильно, а не вычурно.

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Лазурный

Balenciaga, Nina Ricci, Stella McCartney и Rokh продемонстрировали лазурно-голубой цвет на своих показах сезона весна/лето – 2022. Осенью и зимой он также будет актуален. На фото продемонстрированы модные образы, в которых сделан акцент на лазурный цвет.

Ярко-красный

Оранжевый был цветом этого лета, но дизайнеры готовы согреть осень ярким красным. Смелый оттенок идеально сочетается с яркими модными идеями, которые люди стремятся воплотить в связи с увеличением количества личных встреч в офисе и официальных мероприятий.

Этот оттенок является абсолютной классикой, поэтому обязательно загляните в местные магазины, чтобы найти то, что подойдет именно вам.

Зеленый

Благородный зеленый цвет выглядит дорого, игриво и смело. Зеленый не похож ни на один другой цвет. Если вы хотите носить его этой осенью и зимой, то сделайте на нем акцент при выборе верхней одежды, как показано на фото. Классический вариант – это пальто или тренч. Также можно приобрести стильные аксессуары, которые дополнят образ.