Скандалы: «Яндекс» без «Новостей

Как крупнейшая интернет-компания будет продавать агрегатор

Во вторник, 23 августа, «Яндекс» сообщил, что сменит главную страницу на ya.ru, которая станет основной после продажи «Дзена» и «Новостей». Одновременно свое заявление выпустила VK, которая выходит из совместного предприятия со «Сбером» и получает 100% сервиса доставки еды Delivery Club. Его VK планирует обменять на «Дзен» и «Новости». Как технически можно отделить «Новости» и «Дзен» от основного портала и сколько может стоить сделка по продаже этих активов?

23 августа компании «Яндекс» и VK практически одновременно выпустили свои заявления. «Яндекс» рассказал, что будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы после закрытия сделки по продаже «Новостей» и «Дзена» компании VK. А VK заявила, что выходит из совместного со Сбербанком предприятия и получает 100% сервиса Delivery Club, который планирует обменять на «Новости» и «Дзен». Со страницы ya.ru можно будет попасть в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID».

По словам источника Forbes, близкого к «Яндексу», компания рассматривала два варианта сделки: продать домен полностью или сделать редирект. «Продать весь домен нельзя, так как на нем живет весь «Яндекс». Поэтому в течение переходного времени пользователь будет автоматическое перенаправляться со страницы yandex.ru на сайт «Дзен.ру», который будет принадлежать VK», — отметил собеседник Forbes.

Сколько могут стоить эти активы, что потеряет «Яндекс» и как на практике может происходить разделение сервисов?

Как разделить активы

«Яндекс» давно хочет избавиться от «Новостей», но VK пока не может принять этот сервис — у них нет места с таким объемом трафика, куда можно было бы интегрировать «Новости», говорит источник Forbes, близкий к «Яндексу». Отдать «Новости» в управление VK, но оставить сервис на «морде» «Яндекса» — не очень хороший вариант, считает собеседник Forbes. Но можно найти компромис, когда «Яндекс» продает «Новости», но оставляет какие-то ссылки на своей «морде» на ограниченный период времени, добавил источник, близкий к «Яндексу».

По его словам, с «Дзеном» в этом плане проще — он похож на социальную сеть и органично вписывается в те ресурсы, которые есть у VK. «Пока окончательно не ясно, как будет структурирована сделка, множество вопросов еще надо обсуждать — в том числе, как отделить актив с технической, коммерческой и управленческой точек зрения», — говорит собеседник Forbes.

Весь трафик «Новостей» идет от «Яндекса» и он будет утерян при продаже проекта, считает топ-менеджер одного из новостных агрегаторов. По его словам, непонятно, как «Яндекс» после сделки будет закрывать существующую потребность людей видеть заголовки на главной странице сайта. «Кроме того, сейчас государство умеет пользоваться «Яндекс.Новостями», а исчезновение такого инструмента добавит трений между «Яндексом» и государством», — полагает топ-менеджер одного из новостных агрегаторов.

С ним не согласен источник, близкий к «Яндексу», который считает, что интернет-компании не повредит ситуация, если на ее главной странице останется одна строка «Поиска»: «Будет аскетичный вариант, как у Google». По его словам, место новостной ленты могут занять анонсы «Кинопоиска», погода, курсы валют, карты и т. д.

В случае продажи ценность «Дзена» будет представлять база авторов, которая может обеспечить активность на блогерской платформе практически любого размера, считает топ-менеджер одного из новостных агрегаторов. Мотивация авторов «Дзена» существенно отличается от мотивации блогеров на других платформах, поэтому этих авторов нельзя просто перенести и ждать, что они будут писать в том же самом режиме, что на «Дзене» под «Яндексом», но если процесс переноса платформы продумать, то это может быть весомым и значимым дополнением для того же «ВКонтакте», отметил он.

«С точки зрения бизнеса и аудитории «Новости» и «Дзен» живут исключительно вместе с главной страницей «Яндекса», — говорит основатель сервиса товарного поиска Detectum Лев Гершензон (руководил «Яндекс.Новостями» до 2012 года). По его словам, в России нет заметных агрегаторов, которые бы жили вне больших порталов с многомиллионной аудиторией. «Решение продать «Новости» «Яндекс» называет ответом на давление на компанию. Но если бы «Новости» исчезли в один день с главной, где они были больше 20 лет, это имело бы смысл, какие-то люди задали бы себе вопрос — а что происходит? Но «Яндекс» говорит, что процесс продажи займет много месяцев, то есть ничего не поменяется в освещении главным медийным порталом страны [спецоперации] (изменено Forbes), которую Россия ведет в Украине. Это плохая антикризисная коммуникация», — считает Гершензон.

Сколько стоят сервисы

Продажа «Дзена» будет структурирована таким образом, чтобы платформа не потеряла трафик и аудиторию, пересказывал РБК слова главы сервиса Антона Фролова на встрече с сотрудниками «Яндекс.Дзена». Еще один источник Forbes, который участвовал во встрече, говорит, что львиная доля трафика «Дзена» приходит от главной страницы «Яндекса» и если платформа потеряет там место, то смысла покупать ее нет, так как прямого трафика у нее очень мало.

«Яндекс» не раскрывал конкретные финансовые показатели для агрегатора новостей, но он по большей части работал на привлечение дополнительного трафика и не генерировал существенных доходов, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. «Дзен», по расчетам «Велес Капитала», получил 15,7 млрд рублей выручки за 2021 год — это 4,4% выручки группы. «В обычных условиях мы могли бы предположить, что «Дзен» будет продан с мультипликатором не менее 2х EV/S, то есть более чем за 30 млрд рублей, но в связи со сложной ситуацией на рынке оценка актива во многом непредсказуема», — считает Михайлин.

Стоимость «Новостей» и «Дзена» зависит от капитализации «Яндекса»: когда она достигала $26-30 млрд, то сервисы можно было бы оценить как «единорога», то есть более чем в $1 млрд, а в январе 2022 года, когда стоимость компании упала, оценка сервисов могла бы составлять несколько сотен миллионов долларов, считает бывший топ-менеджер «Яндекса». С этим согласен источник, близкий к «Яндексу»: по его словам, отправная точка расчетов может быть именно такой, но нужно смотреть на ситуацию свежим взглядом и учитывать, что рекламный рынок тоже пострадал.

Как развивались «Новости» и «Дзен»

«Новости» по сравнению с «Яндексом» — очень маленький бизнес, рассказывала Forbes экс-руководитель агрегатора Татьяна Исаева в 2014 году. На февраль 2022 года дневная аудитория «Новостей» составляет 10,5 млн человек, по данным «Яндекс.Радара»: с 2014 года она выросла в два раза.

Устройством работы «Яндекс.Новостей» — сервиса, который агрегирует новости российских СМИ, власти начали интересоваться более 10 лет назад. Летом 2008 года вскоре после войны в Южной Осетии в офис «Яндекса» приходили первый заместитель руководителя АП Владислав Сурков и заместитель начальника управления внутренней политики президента Константин Костин, которых в числе прочего интересовал принцип работы новостного агрегатора «Яндекса», рассказывал РБК в 2014 году. На встрече Гершензон, который тогда руководил агрегатором, показывал скриншоты, связанные с войной с Грузией, и объяснял, «почему пара ссылок на грузинские СМИ в сюжете про Грузию из 15 — это не страшно, а нормально». Сурков тогда сказал: «Вот этого нам не нужно, это наши враги», писал РБК.

После 2008 года «Новостям» пришлось предпринимать технические усилия и сделать «хорошее ранжирование», так как до этого момента сервис был технологически «совсем слабый», с ранжированием источников на странице «все было плохо» и бывали случаи, когда «непонятные, никому не известные, абсолютно не уважаемые» СМИ оказывались выше главных онлайновых СМИ страны, рассказывала Исаева в интервью «Медузе» (признано иноагентом) в 2016 году.

В 2014 году после проведения референдума в Крыму в работу «Новостей» было внесено еще одно изменение: сервис начал ставить в выдачу отдельно российские источники, отдельно — иностранные, отдельно — иноязычные, рассказывала Исаева. «Когда внезапно мы столкнулись с реальностью информационной войны, то увидели, что в одном и том же сюжете про одно и то же событие одни СМИ пишут про «боевиков», а другие — про «освободителей». Мы взрывали пользователю мозг, на одной странице у нас появлялись взаимоисключающие вещи», — объясняла она изменения.

В 2016 году в России был принят закон, который обязывал «Яндекс.Новости» и другие агрегаторы с посещаемостью более 1 млн в сутки проверять достоверность публикуемой информации, в связи с чем «Яндекс» решил убрать из выдачи сообщения изданий, не имеющих регистрации Роскомнадзора. А когда депутаты Госдумы начали активно обсуждать вопрос об изменении алгоритма работы «Яндекс.Новостей» в 2019 году, «Яндекс» в случае введения новых механизмов регулирования работы агрегатора рассматривал различные сценарии вплоть до закрытия агрегатора, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Рекомендательный сервис «Яндекс.Дзен» был запущен в качестве эксперимента сначала только в мобильном браузере в составе Yandex Launcher — оболочки «Яндекса» для смартфонов на Android в Мексике и Бразилии в 2015 году. В июне 2016 года «Дзен» интегрировали в десктопный браузер «Яндекса». У «Дзена», в отличие от «Новостей», нет списка источников — он использует глобальный поисковый индекс «Яндекса». Для того чтобы сформировать персональную ленту новостей для пользователя, «Дзен» использует искусственный интеллект, который учитывает, что читает и просматривает пользователь. В мае 2017 года «Яндекс» представил отдельную платформу «Яндекс.Дзен», на которой можно создавать свои каналы блогерам, СМИ, брендам, а также зарабатывать деньги на размещении рекламы на платформе.

Летом 2018 года «Дзен» обогнал по аудитории «Новости», писали «Ведомости» со ссылкой на данные по аудитории от «Яндекс.Радара». «Яндекс.Новости» — самый популярный новостной агрегатор Рунета, и огромное число жителей страны узнают новости через этот сервис, а теперь их внимание смещается на другой источник получения информации — «Дзен», отмечало издание.

По итогам 2021 года аудитория «Дзена» составила 22 млн пользователей в день, а число активных блогеров на платформе составило 50 000, по данным «Яндекса».

В 2022 году «Яндекс. Дзен» выплатит авторам 4 млрд рублей, сообщало издание «Ведомости» в декабре 2021 года со ссылкой на руководителя по контенту платформы Рината Низамова. Это в два раза больше, чем в 2021 году (2 млрд рублей), и почти в четыре раза больше, чем в 2020 году (1,1 млрд рублей).

Ирина Юзбекова

Оригинал материала: “Форбс”