Специалисты оценили эффективность озонирования воды

Специалисты из Института науки и технологий Сколково воспользовались масс-спектрометрией для оценки пользы от озонирования воды. Часто этот метод применяют для очистки жидкости на рыбных фермах.

В процессе исследования специалисты решили выяснить, как озонирование влияет на качество воды, уровень органических соединений и отдельных молекул в ней. С помощью масс-спектрометрии, идентифицирующей химический состав на основе метода ионизации и определения соотношения масс иона и его заряда, было определено, что повышение концентрации озона в жидкости не полезно для рыб.

Эти данные помогут разработать более безопасные методы очистки воды и повышения ее качества, что пригодится не только в сфере рыбоводства.