 

Специалисты оценили эффективность озонирования воды

24.08.2022, 14:10, Разное
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Специалисты из Института науки и технологий Сколково воспользовались масс-спектрометрией для оценки пользы от озонирования воды. Часто этот метод применяют для очистки жидкости на рыбных фермах.

В процессе исследования специалисты решили выяснить, как озонирование влияет на качество воды, уровень органических соединений и отдельных молекул в ней. С помощью масс-спектрометрии, идентифицирующей химический состав на основе метода ионизации и определения соотношения масс иона и его заряда, было определено, что повышение концентрации озона в жидкости не полезно для рыб.

Эти данные помогут разработать более безопасные методы очистки воды и повышения ее качества, что пригодится не только в сфере рыбоводства.


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