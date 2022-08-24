Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла приблизительно на четверть. Она достигла 11,7 тысячи гектаров.

В Рязанской области ввели режим ЧС, отмечает телеканал “360”. Недавно стало известно, что распространение огня на юге и западе региона удалось замедлить. Посещение лесов в регионе запрещено.