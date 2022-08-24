 

Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть

24.08.2022, 14:05, Разное
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Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла приблизительно на четверть. Она достигла 11,7 тысячи гектаров.

В Рязанской области ввели режим ЧС, отмечает телеканал “360”. Недавно стало известно, что распространение огня на юге и западе региона удалось замедлить. Посещение лесов в регионе запрещено.


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