В САО Москвы освободили три площадки для новостроек по реновации

Программа реновации касается всех округов Москвы. Поскольку в столице застройка весьма плотная, используется принцип “волнового переселения”. То есть в строятся новые дома, в которые заезжают люди, а их старые дома сносятся и в таких местах возводятся новостройки для следующих переселенцев-участников программы.

Такой принцип будет использоваться, например, в Северном административном округе (САО). Там уже освободили три площадки для строительства новых домов, в которые смогут поселиться порядка 2,5 тысячи человек.

Одна многоэтажка уже возводится на Бескудниковском бульваре (владение 52). Строительство еще одного дома (владение 50) скоро начнется. Новостройка, которая появится на Дмитровском шоссе (владение 89), еще проектируется. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в САО Москвы в новые квартиры переедут в общей сложности 109 тысяч жителей, которые сейчас живут в 514 старых домах.

Напомним, программа реновации была утверждена пять лет назад. Благодаря масштабному проекту в новые дома переедут около миллиона жителей столицы. Они получат современные квартиры с

улучшенной отделкой. Планируется расселить в общей сложности 5 175 домов. Для реализации целей программы подобрано 556 стартовых площадок.

Также стоит упомянуть о программе “Мой район”, которая была представлена мэром столицы Сергеем Собяниным несколькими годами ранее. В том числе благодаря этому проекту Бескудниковский район, о котором идет речь в материале, развивается, как и другие районы Москвы.

Например, в здесь в рамках программы открыты станции метро “Селигерская” и “Верхние Лихоборы” и Московского центрального кольца (МЦК) “Окружная”, благоустроены парк имени Святослава Федорова и пешеходная зона Бескудниковского бульвара, а также порядка 120 дворов.

Помимо этого, в

Бескудниковском районе отремонтированы школа искусств имени И. С. Баха, заменены три остановочных павильона, построены несколько детских садов и корпус поликлиники №146, проложена улица Святослава Федорова.